sâmbătă, 27 decembrie 2025

Program modificat de colectare a deșeurilor în județul Vâlcea, de sărbători

Operatorul serviciului de salubritate din județul Vâlcea, Environment Care Waste Management & Brantner Environment, informează cetățenii că, în perioada sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou, activitatea de colectare a deșeurilor se va desfășura după un program special. Ridicările programate în zilele nelucrătoare vor fi decalate și efectuate la date apropiate, pentru a asigura continuitatea serviciului.

Astfel, colectarea aferentă zilei de 25 decembrie 2025 va avea loc sâmbătă, 27 decembrie 2025, în următoarele localități:

Râmnicu Vâlcea, Băbeni, Muereasca, Costești, Drăgășani, Tetoiu, Dănicei, Popești, Govora, Mihăești, Ocnele Mari (menajer și reciclabil), Mălaia, Boișoara, Titești, Valea Mare, Glăvile (reciclabil), Făurești (reciclabil), Diculești (reciclabil), Budești, Horezu, Călimănești, Milcoiu (reciclabil) și Tomșani (reciclabil).

De asemenea, colectarea aferentă zilei de 1 ianuarie 2026 va fi realizată sâmbătă, 3 ianuarie 2026, în localitățile:

Râmnicu Vâlcea, Băbeni, Muereasca, Costești, Drăgășani, Fârtățești, Govora, Mihăești, Ocnele Mari, Mălaia, Racovița, Sinești, Roșiile, Glăvile, Crețeni, Stoenești (reciclabil), Budești, Horezu și Călimănești.

Operatorul le recomandă cetățenilor să țină cont de aceste modificări și să scoată deșeurile conform noului program, pentru o colectare eficientă pe perioada sărbătorilor.