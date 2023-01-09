miercuri, 3 decembrie 2025

Primarul Gutău a inaugurat o investiție majoră pentru Copăcelu: un local complet modernizat pentru Grădinița PN nr. 11, cabinete pentru medicii de familie și un post de poliție locală

Miercuri, 3 decembrie, primarul Mircia Gutău a inaugurat lucrările de reabilitare de la fosta Școală Copăcelu, în urma cărora s-a amenajat un spațiu complet modernizat pentru Grădinița cu Program Normal nr. 11 constând în săli de clasă, grupuri sanitare pentru copii și pentru personal, sală de mese, precum și mai multe spații administrative pentru materiale didactice, depozitare etc. Totdată, s-au creat cabinete unde își vor putea desfășura activitatea trei medici de familie care, pe lângă incintele aferente fiecărui cabinet (sală de așteptare, sală de consultații, oficiu, spații administrative etc.), vor putea folosi în comun și un spațiu amenajat pentru observarea pe o durată mai lungă a persoanelor cu probleme medicale mai serioase. Nu în ultimul rând, în incintă s-a amenajat și un post de Poliție Locală, unde își va desfășura activitatea și inspectorul zonal. Clădirea beneficiază de cele mai moderne sisteme de utilități, încălzire centralizată și gestionată prin termostate inteligente, precum și panouri fotovoltaice ca sursă alternativă de energie. În curtea imobilului s-a modernizat și locul de joacă, iar în imediata vecinătate terenul sportiv al zonei se prezintă în cele mai bune condiții.

Edilul-șef - care a profitat de această ocazie pentru a dialoga cu numeroși locuitori din Copăcelu, prezenți la inaugurare - s-a arătat foarte mulțumit de calitatea lucrărilor realizate și a estimat că prin noile funcțiuni alocate imobilului reabilitat, acesta va deveni un pol major de interes al întregii zone periurbane de sud și sud-vest a Râmnicului ținând cont de faptul că medicii de familie ce-și vor desfășura activitatea aici au în evidență peste 4.500 de locuitori din Copăcelu, Căzănești, Râureni, Stolniceni și Colonie Nuci.

Cu această ocazie, primarul Gutău a anunțat și că imobilul vechii școli Copăcelu, a cărei piatră de temelie a fost pusă în 15 octombrie 1906 de Regele Carol I și de Regina Elisabeta, va intra într-un proces de reabilitare de anvergură odată cu depunerea, chiar în această zi, la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a proiectului „Consolidare seismică și creșterea eficienței energetice pentru clădirea școală din strada Copăcelu nr. 178”, cu o valoare totală de peste 4,2 mil. lei cu TVA, din care fonduri nerambursabile solicitate în sumă de peste 3,3 mil. lei. După aprobarea proiectului și derularea lucrărilor estimate la o durată de 18 luni, imobilul reprezentativ pentru istoria învățământului vâlcean va putea fi utilizat în scopuri educativ-culturale.