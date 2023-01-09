luni, 8 decembrie 2025

Primarul Costinel Stoica – un mandat care schimbă Drăgășaniul în ritm constant și vizibil

În ultimele luni, administrația locală din Drăgășani s-a remarcat printr-un ritm administrativ susținut, iar primarul Costinel Stoica pare hotărât să transforme orașul într-un spațiu urban modern, funcțional și demn de statutul de municipiu. Nu doar prin proiecte tehnice, ci și printr-o schimbare de atitudine: mai mult dialog cu cetățenii, mai multă transparență, mai multă responsabilitate instituțională.

Prezentarea publică a raportului de activitate a fost, de altfel, un moment important. Într-o administrație românească unde bilanțurile sunt adesea vagi sau inexistente, Stoica a venit cu o radiografie clară: ce a fost făcut, ce urmează, ce probleme există și cum pot fi rezolvate. A declarat fără echivoc că primarul trebuie să fie în serviciul oamenilor și nu invers – un mesaj simplu, dar rar auzit.

În plan administrativ, luni întregi de muncă s-au concretizat în proiecte care se simt la nivelul orașului. Sectorul utilităților – mereu sensibil în comunitățile urbane – a fost abordat pragmatic: s-a facilitat relația dintre APAVIL și asociațiile de proprietari, s-au reglementat contracte, s-a trecut la o organizare mai coerentă a rețelelor de apă și canal. În paralel, orașul a fost dotat cu utilaj modern pentru salubrizare, iar colectarea deșeurilor s-a eficientizat. Extinderea cimitirului, cadastrarea gratuită a unei zone de locuințe, amenajările din târgul săptămânal și extinderea adăpostului pentru câini sunt măsuri de infrastructură comunitară pe care cetățeanul le simte direct, imediat.

Pe linia serviciilor publice, spitalul municipal a beneficiat de un impuls necesar: o linie nouă de gardă la Urgențe, ambulatoriu operațional, acces mai rapid la consultații – un progres vizibil. În plus, s-au creat premisele ca chiriașii locuințelor ANL să le poată achiziționa, o măsură ce oferă stabilitate familiilor tinere și responsabilizează administrarea fondului locativ.

Educația și cultura au primit, și ele, atenție. Evenimente dedicate elevilor, concursuri, acțiuni culturale – toate construiesc un oraș în care școala nu rămâne izolată, iar administrația înțelege importanța formării generațiilor ce vin. Se adaugă aici proiectele aflate în lucru: modernizarea unităților școlare, reabilitări energetice, extinderea rețelei de gaze, pregătirea de noi parcări, asfaltări în zone periferice, noi locuințe sociale. Sunt pași care nu doar rezolvă probleme vechi, ci așază Drăgășaniul pe o traiectorie de creștere.

În ansamblu, activitatea lui Costinel Stoica din ultimele luni transmite ideea unei administrații care lucrează: metodic, public, cu obiective clare și cu rezultate deja vizibile. Nu e doar schimbare de imagine, ci schimbare de fond – iar locuitorii o observă în utilități mai clare, în servicii medicale mai accesibile, în intervenții practice asupra orașului.

Dacă ritmul se păstrează, Drăgășaniul poate redeveni un pol urban relevant al sudului vâlcean, un municipiu în care modernizarea nu mai e promisiune, ci proiect aflat în desfășurare.