Primarul Cosmin Anghelescu anunță demararea cadastrării gratuite în comuna Mateești

Vă aduc la cunoștință că, la nivelul comunei noastre, se desfășoară Programul național de cadastru și carte funciară, prin care se realizează cadastrarea gratuită a imobilelor, un demers important pentru claritate, siguranță juridică și dezvoltarea locală.

În această perioadă, se efectuează operațiuni de cadastrare în 5 sectoare cadastrale, care cuprind zona de la drumul La Ancuța până la Cornățel, pe partea dreaptă a DJ 605A, în sensul de deplasare spre orașul Berbești.

După finalizarea acestor sectoare, vor fi inițiate demersurile necesare pentru următoarele, astfel încât întreaga comună Mateești să beneficieze de acest serviciu gratuit.

Totodată, vă informez că Primăria comunei Mateești a depus cerere de înregistrare în programul de cadastrare generală, care va permite ca lucrările de cadastru să se desfășoare concomitent pe tot teritoriul comunei, un pas esențial spre o administrare modernă și eficientă.

Va atasez mai jos cererea depusa la ANCPI, cu mentiunea ca termenele cuprinse in cerere sunt estimative, conform conditiilor programului de finantare, dar lucrarile pot si vor fi finalizate intr-un termen mai scurt, in functie si de colaborarea pe care specialistii o vor avea cu proprietarii.