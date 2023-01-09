Primarul Adrian Cosac (Vlădești): ”Să purtăm tricolorul în suflet și să privim cu încredere înainte. La mulți ani, România”!

Astăzi celebrăm împreună Ziua Națională a României-un prilej de mândrie și recunoștință pentru istoria, valorile și oamenii care au modelat această națiune. 1 Decembrie ne amintește că unitatea, solidaritatea și respectul față de tradițiile noastre sunt temelia unui viitor puternic.

Să purtăm tricolorul în suflet și să privim cu încredere înainte, construind împreună o comunitate demnă și armonioasă.

La mulți ani, România!

La mulți ani tuturor locuitorilor comunei Vlădești!

Adrian Cosac, primarul comunei Vlădești