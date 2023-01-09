Primarul Adrian Cosac (Vlădești): ”Să purtăm tricolorul în suflet și să privim cu încredere înainte. La mulți ani, România”!

luni, 1 decembrie 2025

Astăzi celebrăm împreună Ziua Națională a României-un prilej de mândrie și recunoștință pentru istoria, valorile și oamenii care au modelat această națiune. 1 Decembrie ne amintește că unitatea, solidaritatea și respectul față de tradițiile noastre sunt temelia unui viitor puternic.

Să purtăm tricolorul în suflet și să privim cu încredere înainte, construind împreună o comunitate demnă și armonioasă.

La mulți ani, România!

La mulți ani tuturor locuitorilor comunei Vlădești!

Adrian Cosac, primarul comunei Vlădești

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele stiri

    • © 2025 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe