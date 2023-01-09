Primarul Adrian Cosac: ”Corul de copii din Vlădești a oferit o reprezentație de zile mari la Festivalul Colindului Vâlcean și s-a calificat în FINALĂ!”

luni, 15 decembrie 2025

Primarul Adrian Cosac: ”Corul de copii din Vlădești a oferit o reprezentație de zile mari la Festivalul Colindului Vâlcean și s-a calificat în FINALĂ!”

Festivalul Colindului Vâlcean – Ediția a X-a 
Într-o atmosferă de sărbătoare, vineri, 5 decembrie 2025, în Sala Sporturilor din Vlădești s-a desfășurat cea de-a X-a ediție a Festivalului Colindului Vâlcean, organizat de Consiliul Județean Vâlcea, la care au participat grupe de colindători din mai multe localități ale județului.
Corul de copii din Vlădești, îmbrăcați în costume și opinci tradiționale, a oferit o reprezentație de zile mari sub îndrumarea atentă a Pr. Andrei Leonte Ovidiu și a Pr. Marius Colia Moscalu și s-a calificat în FINALĂ.
Vă anunțăm cu bucurie că mâine, 12 decembrie, de la ora 17:00, la Sala Sporturilor „Traian” din Municipiul Râmnicu Vâlcea, va avea loc MAREA FINALĂ a Festivalului Colindului Vâlcean!
Vă invităm să participați, să vă bucurați de colindele copiilor și să-i încurajăm pe talentații noștri copii din Vlădești care transmit cu mândrie și mult talent tradițiile strămoșești.
În speranța că v-am încântat cu programul artistic prezentat, vă așteptăm cu drag și la următoarele evenimente pe care le vom organiza la nivel de localitate!
Vă dorim sărbători liniștite, dorințe împlinite și cât mai multe realizări!
Cu respect,
Primar Vlădești, Adrian Cosac

