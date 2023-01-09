Primăria Râmnicu Vâlcea pregătește comasarea Filarmonicii „Ion Dumitrescu” cu Teatrul ARIEL, sub forma unui Centru Cultural. FAIR-MediaSind: „Atac grav la cultura publică”

Federația Cultură și Mass-Media FAIR-MediaSind critică dur proiectul administrației locale din Râmnicu Vâlcea care prevede reorganizarea Filarmonica „Ion Dumitrescu” prin absorbția Teatrul Municipal ARIEL și schimbarea denumirii într-un „Centru Cultural al Municipiului Râmnicu Vâlcea”. Potrivit federației, inițiativa este promovată fără consultări reale, fără studii de impact și cu ignorarea consecințelor culturale, sociale și profesionale.

Sindicaliștii susțin că demersul nu reprezintă o reformă autentică, ci o „distrugere a identității artistice și instituționale”, care riscă să slăbească actul de creație, să dilueze rolul public al celor două instituții și să ducă la pierderea expertizei profesionale acumulate în timp. Sub pretextul eficientizării bugetare, avertizează FAIR-MediaSind, se desființează structuri culturale cu tradiție, se creează premise pentru concedieri și se deschide calea politizării excesive a conținutului cultural.

Federația mai arată că nu este demonstrată nicio economie reală, ci doar o reducere forțată a costurilor, cu prețul sacrificării pluralismului și calității culturale. În acest context, sindicaliștii critică preluarea unui model considerat falimentar, asociat cu Ilie Bolojan, amintind de afectarea autonomiei unor repere culturale istorice, inclusiv publicația în care au debutat Mihai Eminescu și Iosif Vulcan.

„Cultura nu se comasează și nu se contabilizează ca o simplă linie de cheltuială. Este un serviciu public esențial și un pilon al democrației”, avertizează FAIR-MediaSind, care solicită retragerea imediată a proiectului, deschiderea unui dialog social real, realizarea unor studii de impact transparente și respectarea drepturilor angajaților și a independenței culturale. Federația anunță că va continua demersurile legale și instituționale, inclusiv la nivel european, pentru a bloca reorganizarea.

Între timp, împotriva comasării Filarmonicii și Teatrului a fost lansată și o petiție publică.