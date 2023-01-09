marți, 16 decembrie 2025

Primăria Olănești va pune în aplicare o hotărâre definitivă privind Vila Nicoleta! Construcția ilegală care a sfidat legea 10 ani va fi DEMOLATĂ!

Timp de aproape un deceniu, în centrul stațiunii Băile Olănești a funcționat nestingherită o afacere de succes ridicată pe o realitate juridică șubredă. Vila Nicoleta, unitate turistică promovată intens și clasificată provizoriu ca structură de patru stele, ascunde în spatele fațadei o hotărâre judecătorească definitivă care spune limpede: o parte din construcție este ilegală și trebuie demolată. Nu este o interpretare, nu este un conflict de opinii, ci o decizie definitivă a instanței, ignorată ani la rând.

O hotărâre definitivă ținută la sertar

Pe 23 mai 2014, Judecătoria Râmnicu Vâlcea a admis acțiunea formulată de Primăria Băile Olănești și a obligat SC Voltecs SRL, firma care operează Vila Nicoleta, să readucă imobilul la starea inițială, anterioară lucrărilor executate fără autorizație de construire. Instanța a stabilit clar că au fost realizate supraetajări, mansardări, terase, compartimentări și modificări structurale fără respectarea legii. Mai mult, două firme vecine, afectate direct de aceste lucrări, au intervenit în proces și au obținut câștig de cauză.

Hotărârea a fost atacată cu apel, însă Tribunalul Vâlcea a respins apelul ca nefondat, iar decizia a rămas definitivă și irevocabilă în decembrie 2016. Documentele poartă mențiunea explicită a grefei instanței: obligația de demolare există, este clară și trebuia pusă în aplicare în termen de șase luni. Acest lucru nu s-a întâmplat niciodată.

Afacere profitabilă, lege ignorată

De atunci și până astăzi, Vila Nicoleta a continuat să funcționeze fără ca decizia instanței să fie respectată. Clădirea a produs profit, a fost ocupată de turiști, a fost promovată agresiv în mediul online și a beneficiat de autorizații provizorii de funcționare. În tot acest timp, hotărârea judecătorească a rămas literă moartă, iar demolarea dispusă de instanță a fost amânată la nesfârșit.

Situația ridică semne de întrebare grave despre modul în care autoritățile au tolerat, ani la rând, existența unei construcții extinse ilegal într-o stațiune turistică. Mai ales în condițiile în care decizia judecătorească nu lasă loc de interpretări și stabilește explicit ce lucrări trebuie desființate.

Primăria Băile Olănești va demara procedurile legale pentru punerea în aplicare a deciziei instanței

Surse din administrația locală confirmă că Primăria Băile Olănești va demara procedurile legale pentru punerea în aplicare a deciziei instanței și pentru intrarea în legalitate, inclusiv prin desființarea lucrărilor ilegale. Nu este vorba despre un conflict personal sau despre o reglare de conturi, ci despre aplicarea legii, chiar și atunci când aceasta deranjează.

Cazul Vila Nicoleta devine, astfel, un test de credibilitate pentru autorități. Dacă o hotărâre definitivă poate fi ignorată aproape zece ani, atunci mesajul transmis către restul comunității este devastator. Dacă însă legea va fi aplicată, indiferent de presiuni și campanii online, Olăneștiul poate demonstra că nimeni nu este mai presus de deciziile instanțelor.

Tiberiu Pîrnău