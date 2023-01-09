Primăria Municipiului a pregătit și în acest an peste 10.000 de pachete-cadou pentru toți preșcolarii și elevii de ciclu primar din Râmnicu Vâlcea

Ca în fiecare an, Primăria Municipiului va oferi cadouri de Crăciun celor mai mici locuitori ai Râmnicului. Aproape 10.500 de pachete cu dulciuri și fructe de cea mai bună calitate sunt pregătite în această perioadă de către salariații departamentului Administrativ al Municipalității, care și-au luat foarte în serios rolul de „spiriduși” ai Moșului.

Primele pachete au început deja să plece către unități școlare sau grădinițe, iar de darurile din partea Primăriei se vor bucura, cu ocazia serbărilor de sfârșit de an, toți copiii de vârstă preșcolară de la toate creșele și grădinițele, publice sau private, din oraș, precum și toți elevii până în clasa a IV-a.