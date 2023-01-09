Primăria Horezu: Restricții nocturne pe drumul spre Vârful lui Roman, până la 1 martie

joi, 25 decembrie 2025

Primăria Horezu anunță închiderea circulației rutiere pe timp de noapte pe drumul Săliște – Lunga – Vârful lui Roman, din cauza condițiilor meteo severe. Restricția se aplică zilnic între 18:00 și 08:00, în perioada 25 decembrie 2025 – 1 martie 2026.

Decizia vine pe fondul ninsorilor și viscolului, care pot genera troiene și blocaje. La capetele sectorului vor fi montate bariere și indicatoare de „Drum închis”. Măsura poate fi ridicată mai devreme dacă vremea permite.

Șoferii sunt rugați să respecte semnalizarea și informările oficiale pentru a evita sancțiuni și situații periculoase.