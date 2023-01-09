Președintele CJ Vâlcea, Constantin Rădulescu: ”Dumnezeu l-a luat la El, mult prea devreme, pe colegul nostru Gheorghe Melente, fost primar al comunei Drăgoești”

Președintele Rădulescu: ”Dumnezeu l-a luat la El, mult prea devreme, pe colegul nostru Gheorghe Melente, fost primar al comunei Drăgoești”

Dumnezeu l-a luat la El, mult prea devreme, pe colegul nostru Gheorghe Melente, fost primar al comunei Drăgoești, vreme de trei mandate.
Prin „plecarea” lui, PSD Vâlcea și comuna Drăgoești au pierdut un om valoros, implicat în viaţa socială, politică şi administrativă a comunei Drăgoești, la conducerea căreia s-a aflat vreme de 12 de ani (2012 – 2024).
Pentru noi, Bebe Melente a fost și va rămâne un exemplu de modestie, de demnitate și de omenie.
Împărtășesc durerea familiei și a prietenilor săi, cărora le transmit sincere condoleanţe și întreaga mea compasiune.
Fie ca Bunul Dumnezeu să-l așeze la dreapta Sa și să îl odihnească în pace!
Constantin Rădulescu, președintele PSD & CJ Vâlcea

