luni, 29 decembrie 2025

🏅 Premiu special – Bună-credință în Administrația Publică Județeană

Constantin Rădulescu – președintele Consiliului Județean Vâlcea

Premiul pentru bună-credință în administrația publică județeană este acordat lui Constantin Rădulescu, președintele Consiliului Județean Vâlcea, pentru modul consecvent și transparent în care și-a exercitat mandatul, pentru deschiderea față de comunitate și pentru asumarea deciziilor administrative în interesul județului.

De-a lungul timpului, Constantin Rădulescu a demonstrat respect față de instituție, parteneri și cetățeni, urmărind stabilitatea administrativă, continuitatea proiectelor și dezvoltarea județului Vâlcea prin politici publice aplicate cu responsabilitate și corectitudine.

🏆 Pentru onestitate, asumare și conduită administrativă bazată pe bună-credință, Constantin Rădulescu primește Premiul Ziarului de Vâlcea pentru Bună-credință în Administrația Publică Județeană.