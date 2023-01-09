Premiile „Ziarului de Vâlcea” pentru anul 2025!

Premiul pentru VIZIUNE, AMBITIE SI INTELIGENTA:

STEFAN VUZA (CHIMCOMPLEX), cel mai mare industrias al Romaniei

Stefan Vuza, un om de afaceri cu viziune, ambitie si inteligenta, care a preluat sectiile viabile de la combinatul chimic valcean si a investit deja zeci de milioane la Valcea pentru a reda gloria Oltchimului, prin crearea Companiei Nationale de Chimie.

Presedintele Chimcomplex, Stefan Vuza, este cel mai mare industrias al Romaniei.

„Fiecare dintre noi ne cunoaștem valoarea încă de tineri, deoarece știm câte nopți am sacrificat învățând, lucrând, analizând. Dacă ulterior se întâmplă ca această valoare să fie recunoscută și de către societate (prin gale precum cele organizate de Forbes Romania) este pentru că succesul nu este o țintă! Succesul este un rezultat! Rezultatul unui lucru bine făcut! Dacă ești integru, îți investești real timpul și energia în fiecare zi în creații de valoare, dacă ești onest, atunci cu siguranță vei reuși!

CHIMCOMPLEX este o companie din Onești, avem o echipă de 3000 de specialiști onești, iar președintele lor nu putea fi decât un președinte onest!” a declarat Stefan Vuza

Vuza este cel mai puternic antreprenor român de la Bursă.

🏆 Premiu special – Investiții Strategice în Județul Vâlcea

Iustin Paraschiv – Carmistin

Premiul pentru Investiții Strategice în Județul Vâlcea este acordat lui Iustin Paraschiv, fondatorul Carmistin, pentru investițiile majore realizate în județ, cu impact direct asupra dezvoltării economice locale, creării de locuri de muncă și consolidării sectorului agroalimentar.

Prin proiecte de amploare, viziune pe termen lung și capital românesc investit responsabil, Carmistin a devenit unul dintre cei mai importanți actori din industria alimentară națională, iar prezența grupului în Vâlcea reprezintă un câștig strategic pentru economia județului - peste 3000 de locuri de muncă!

🏅 Un exemplu de antreprenoriat românesc puternic, orientat spre dezvoltare durabilă și investiții cu efect real în comunitate.

🏆 Premiu special – Investiții și Infrastructură Energetică

Elsaco

Premiul pentru Investiții și Infrastructură Energetică este acordat companiei Elsaco, pentru proiectul strategic realizat în județul Vâlcea privind centrala pe gaz, o investiție majoră care contribuie la modernizarea sistemului energetic, creșterea siguranței în alimentare și eficientizarea consumului de energie.

Proiectul derulat de Elsaco reprezintă un pas important spre tranziția energetică, oferind soluții moderne, fiabile și adaptate cerințelor actuale ale comunității și economiei locale.

🏅 Pentru viziune, capacitate de implementare și impact real asupra dezvoltării energetice a județului Vâlcea, Elsaco primește Premiul Ziarului de Vâlcea pentru Investiții Strategice în Energie.

TOPUL OAMENILOR DE AFACERI

Locul I – Familia Ion si Maria Tudor (si fiicele Andreea si Elena) – pentru managementul performant în afaceri şi numărul mare de angajaţi (peste 1000), care lucrează în cadrul grupului de firme: Olăneşti Riviera, Uzina Mecanică, Hotel Ramada etc. 🏆

🏆 Locul I – Excelență în Management și Dezvoltare Economică

Familia Ion Tudor & Maria Tudor (alături de fiicele Andreea Tudor și Elena Tudor)

Locul I în cadrul Premiilor Ziarului de Vâlcea este acordat familiei Ion și Maria Tudor, pentru managementul performant în afaceri și pentru impactul economic major generat printr-un grup de firme care asigură peste 1.000 de locuri de muncă la nivel regional.

Prin coordonarea unor companii de referință precum Olănești Riviera, Uzina Mecanică și Hotel Ramada, familia Tudor a demonstrat viziune, stabilitate și capacitatea de a construi businessuri solide, cu standarde înalte de profesionalism, atât în turism, cât și în industrie.

🏆 Un model de antreprenoriat de top, cu rezultate măsurabile, responsabilitate față de angajați și contribuție decisivă la dezvoltarea economică a județului Vâlcea.

Locul II – Familia Dan și Dorina Mutu – pentru performanţă și seriozitate în afaceri și pentru că au reușit să-i dea brandului vâlcean Annabella o anvergură internațională.🏆

Familia Dan Mutu & Dorina Mutu – Annabella

Locul II în cadrul Premiilor Ziarului de Vâlcea revine familiei Dan și Dorina Mutu, pentru performanța constantă și seriozitatea demonstrate în mediul de afaceri, precum și pentru faptul că au reușit să transforme Annabella dintr-un brand local vâlcean într-un nume cu vizibilitate și anvergură internațională.

Prin investiții susținute, management profesionist și viziune pe termen lung, Annabella a devenit un reper al antreprenoriatului românesc modern, cu rădăcini solide în Vâlcea și deschidere către piețele externe.

🏆 Un exemplu de succes construit prin muncă, continuitate și respect față de comunitate.

Locul III – Ovidiu Ciogescu (ELECTROVALCEA) – un om de afaceri corect si demn, care a construit un brand in domeniul constructiilor civile si industriale in cei peste 20 de ani de activitate. Firma ELECTROVALCEA a realizat unele dintre cele mai importante lucrari din judetul Valcea in anul 2025.

Locul IV – Dumitru Becșenescu (Antares) –pentru implementarea primei reţele de staţii de alimentare a vehiculelor cu gaz natural comprimat din România de-a lungul coridoarelor europene de transport.

Afacerile lui Becșenescu sunt în mai multe domenii. Deține Grupul Antares, înființat în 1994 în Râmnicu Vâlcea și are aproximativ 400 de angajați, care lucrează în firme de transport, service auto, turism, construcții, prelucrare și comercializare de produse petroliere, dar și soft. A avut și prima firmă de butelii din Oltenia.

Locul V - Constantin Boromiz – BOROMIR

Locul V în clasamentul Premiilor Ziarului de Vâlcea îi revine lui Constantin Boromiz, pentru faptul că a construit, prin muncă susținută, profesionalism și inteligență antreprenorială, BOROMIR, unul dintre cele mai puternice și respectate branduri românești din industria alimentară.

De la un business local la un grup cu recunoaștere națională, BOROMIR reprezintă un exemplu de dezvoltare solidă, bazată pe investiții, continuitate și respect față de consumatorul român.

🏆 Un model de antreprenoriat autentic, cu rădăcini locale și impact național.

Locul VI - Ilie Virgil Bică – patronul SC Bica SRL

Antreprenoriatul local autentic se construiește în timp, prin muncă, seriozitate și investiții constante în comunitate. Ilie Virgil Bică, fondator și administrator al SC Bica SRL, este unul dintre oamenii de afaceri care au contribuit activ la dezvoltarea economică a județului Vâlcea, prin proiecte concrete, locuri de muncă stabile și implicare în economia reală.

Sub conducerea sa, SC Bica SRL s-a consolidat ca o companie respectată pe piața locală, demonstrând capacitate de adaptare, profesionalism și continuitate într-un mediu economic adesea imprevizibil. Activitatea firmei reflectă un model de antreprenoriat responsabil, orientat spre calitate, respectarea angajamentelor și colaborare corectă cu partenerii publici și privați.

🏅 Pentru contribuția la dezvoltarea mediului de afaceri vâlcean, pentru stabilitate, seriozitate și impact economic local, Ilie Virgil Bică primește Premiul Ziarului de Vâlcea pentru Antreprenoriat și Dezvoltare Economică Locală.

• Locul VII – Familia Irina, Adina si Diana Craciunescu care detine Grupul de firme Diana din Râmnicu Vâlcea, cu activităţi în fabricarea produselor din carne şi retail, a încheiat anul cu o cifră de afaceri de peste 90 mil. euro, din care cea mai mare contribuţie la formarea cifrei de afaceri au avut-o abatorul şi fabrica de preparate din carne Diana.

• Locul VIII– Nicolae Raduca (RALUNIC)- un exemplu de seriozitate si competenta in domeniul constructiilor.

🏅 Premiu special – Bună-credință în Administrația Publică Județeană

Constantin Rădulescu – președintele Consiliului Județean Vâlcea

Premiul pentru bună-credință în administrația publică județeană este acordat lui Constantin Rădulescu, președintele Consiliului Județean Vâlcea, pentru modul consecvent și transparent în care și-a exercitat mandatul, pentru deschiderea față de comunitate și pentru asumarea deciziilor administrative în interesul județului.

De-a lungul timpului, Constantin Rădulescu a demonstrat respect față de instituție, parteneri și cetățeni, urmărind stabilitatea administrativă, continuitatea proiectelor și dezvoltarea județului Vâlcea prin politici publice aplicate cu responsabilitate și corectitudine.

🏆 Pentru onestitate, asumare și conduită administrativă bazată pe bună-credință, Constantin Rădulescu primește Premiul Ziarului de Vâlcea pentru Bună-credință în Administrația Publică Județeană.

Cel mai MUNCITOR politician vâlcean:

Adrian Iliescu, secretar general PSD Vâlcea și vicepreședinte CJ Vâlcea

Cei mai buni primari 2025:

• Sorin Vasilache – pentru că a reuşit să modernizeze cu fonduri europene localitatea Olănești;

• Florinel Constantinescu – pentru proiectele derulate în localitatea Călimăneşti;

• Achim Băluță – un tânăr bătăios și sufletist cu multe reușite în plan edilitar în comuna Vaideeni;

• Stefan Bîzîc – pentru realizările importante din ultimul an din orasul Babeni

• Nicolae Sărdărescu – pentru proiectele de anvergură naționale derulate la Horezu;

• Gheorghe Dinculescu – primarul localitatii Malaia, unul dintre cei mai seriosi si competenti primari din Valcea

• Costinel Stoica – pentru că se străduiește, să modernizeze municipiul Drăgășani;

• Gheorghe Gîngu – pentru eforturile depuse în vederea dezvoltării şi promovării comunei Bujoreni

• Nicolae Popescu – pentru că modernizeaza localitatea Berislăvești;

• Dumitru Pirneci – pentru că a adus în secolul XXI localitatea Danicei;

• Ion Ungureanu – pentru realizările importante din ultimul an în comuna Muereasca;

• Ion Radi – pentru nenumăratele proiecte realizate în comuna Păușești Măglași;

• Constantin Barzageanu – primarul faptelor din Mihaesti

• Cosmin Anghelescu – pentru eforturile depuse în vederea dezvoltării şi promovării comunei Mateesti;

• Gheorghe Dumbravă – pentru că aduce în secolul XXI localitatea Stoenești;

• Armand Cupăreanu – pentru proiectele realizate în Diculești;

• Ionel Vlădulescu– pentru nenumăratele proiecte realizate în ultimii ani în comuna Budeşti;

• Nicolae Moraru – primarul faptelor din Pietrari

• Florin Maracine – pentru eforturile depuse în vederea dezvoltării şi promovării comunei Galicea;

• Constantin Cârstina – a reuşit să menţină un standard ridicat al serviciilor oferite locuitorilor comunei Orleşti

• Ion Nicolae pentru numeroasele proiecte edilitare desfăşurate în comuna Caineni

• Sorin Romcescu – pentru eforturile depuse în vederea dezvoltării şi promovării comunei Slatioara

• Dumitru Ciorîcă – pentru nenumăratele proiecte realizate în ultimii ani în comuna Cernisoara;

• Catalin Avan – primarul localitatii Pausesti Otasau, unul dintre cei mai bataiosi, seriosi si competenti primari din Valcea

• Cristina Munteanu – pentru nenumaratele proiecte edilitare din comuna Prundeni;

• Aurora Măgură – pentru proiectele realizate în Popeşti;

• Mihai Blejan – pentru eforturile depuse în vederea dezvoltării şi promovării comunei Scundu

• Adrian Cosac – pentru nenumăratele proiecte realizate în ultimii ani în comuna Vlădeşti;

• Florin Ionescu – un primar modest, serios și profesionist – comuna Stoilești;

• Dumitru Sorin Leonte – a reuşit să menţină un standard ridicat al serviciilor oferite locuitorilor comunei Perisani

• Toma Ciolacu – pentru numeroasele proiecte aflate în derulare în comuna Stroești;

Îi felicităm pe toți primarii din județul Vâlcea, de bună credință, care au muncit în acest an și au derulat proiecte de zeci de milioane de euro cu finanțare europeană și locală!

Cei mai activi parlamentari ai judetului Valcea: deputatii AUR, Antonio Popescu și Nicolae Mîndrescu

🏛️ Premiu special – Cei mai activi parlamentari ai județului Vâlcea

Antonio Popescu & Nicolae Mîndrescu – deputați AUR

Premiul pentru activitate parlamentară susținută este acordat deputaților Antonio Popescu și Nicolae Mîndrescu, pentru implicarea constantă în problemele județului Vâlcea, numărul ridicat de interpelări, inițiative și luări de poziție publice, precum și pentru prezența activă în dezbaterile legislative.

Prin demersurile lor parlamentare, cei doi deputați AUR au adus în prim-plan teme de interes local și național, demonstrând o activitate vizibilă și consecventă în reprezentarea electoratului vâlcean.

🏅 Pentru implicare, vizibilitate și activitate parlamentară constantă, Antonio Popescu și Nicolae Mîndrescu sunt desemnați cei mai activi parlamentari ai județului Vâlcea.

Cei mai buni manageri din sanatate:

Marius Lumineanu – manager al Spitalul Constantin Anastasatu

Într-un context dificil pentru sistemul sanitar românesc, Spitalul „Constantin Anastasatu” din Mihăești a devenit un exemplu de bună practică în managementul medical, modernizare și relație cu pacienții. Acest parcurs este strâns legat de activitatea managerului Marius Lumineanu, care a demonstrat că performanța în sănătate se construiește prin rigoare administrativă, investiții inteligente și respect față de actul medical.

Sub conducerea sa, unitatea sanitară a cunoscut îmbunătățiri vizibile în organizare, dotări, calitatea serviciilor și accesul pacienților la îngrijiri medicale sigure și eficiente, devenind un reper la nivel județean. Managementul echilibrat, orientat spre rezultate concrete și stabilitate instituțională, a contribuit la creșterea încrederii comunității în serviciile oferite de spital.

🏆 Pentru profesionalism, viziune managerială și contribuția reală la creșterea calității actului medical în județul Vâlcea, Marius Lumineanu este recompensat cu Premiul Ziarului de Vâlcea pentru Management și Performanță în Sănătate.

Alin Voiculet, director general - Casa de Asigurari de Sanatate Valcea - În vârstă de 49 de ani, de profesie economist, Voiculet lucrează din 1999, la CAS Vâlcea, urcând pe rand toate treptele ierarhice, până la funcția de director general. Alin Voiculet a gestionat cu profesionalism fonduri și programe pentru combaterea pandemiei și a mentinut stabilitatea și continuitatea in sistemul de sanatate.

Medicul Dan Ponoran a dat dovadă de profesionalism si bună credință, în calitatea sa de manager al Spitalului Județean Vâlcea.

ÎPS Varsanufie Arhiepiscopul Ramnicului: 11 ani pentru binele județului Vâlcea

ÎPS Varsanufie Arhiepiscopul Ramnicului a reanimat viata culturala în județul Vâlcea, sub conducerea sa a Arhiepiscopia a tipărit o mulțime de cărți de o valoare cum rar se vede prin provincie, a editat reviste și studii prestigioase, a organizat sesiuni, colocvii și simpozioane unde au participat vârfuri ale societății românești, a înființat o trupă de teatru creștin, a organizat o corală cum n-au multe eparhii ș.a. Programele realizate împreună cu Inspectoratul Școlar, cu primăriile sau cu alte instituții au ajutat copii și adulți defavorizați din toată Vâlcea. Aproape că nu a existat caz social foarte grav pentru care ÎPS Varsanufie să nu fi intervenit direct sau indirect. Discutând despre reprezentarea la nivel interinstituțional sau cu alți poli de putere laici, putem spune că prestigiul Arhiepiscopiei este mult sporit față de anii precedenți venirii ÎPS Varsanufie la Vâlcea. Au fost construite mănăstiri și biserici, multe dintre cele existente au intrat în programe de reabilitare, s-a organizat viața bisericească la standardele ei firești.

PERFORMANTA SPORTIVA

Performanța sportivă – CS Vâlcea 1924 , un fenomen construit în doar trei ani

Într-un interval extrem de scurt, CS Vâlcea 1924 s-a impus ca un reper major al sportului vâlcean, devenind un adevărat proiect de succes construit pe viziune, investiții și susținere instituțională. Clubul a reușit să atragă sute de copii și tineri către sportul de performanță, oferindu-le acces gratuit la pregătire profesionistă, infrastructură și competiții naționale.

Dezvoltarea accelerată a clubului, rezultatele obținute în multiple discipline sportive și consolidarea unei structuri solide de antrenori și sportivi au fost posibile și datorită sprijinului constant al Constantin Rădulescu, președintele Consiliului Județean Vâlcea, unul dintre principalii susținători ai sportului de masă și de performanță din județ. Sub mandatul său, sportul vâlcean a devenit o prioritate strategică, iar CS Vâlcea 1924 este exemplul cel mai vizibil al acestei politici publice aplicate.

Gala anuală a clubului a confirmat nu doar performanțele sportive, ci și dimensiunea socială a proiectului: sportul ca instrument de educație, disciplină și formare a caracterului. CS Vâlcea 1924 nu înseamnă doar medalii și clasamente, ci investiție pe termen lung în generațiile viitoare.

🏅 Pentru impactul major asupra sportului vâlcean, rezultatele obținute și modelul de dezvoltare construit în timp record, CS Vâlcea 1924 merită pe deplin Premiul Ziarului de Vâlcea – Performanța Sportivă.

Stefania Uță, atleta numărul 1 a Vâlcii și în anul 2025! felicitări sincere ei si antrenoarei Alina Enescu!

Echipa de baschet CS Valcea 1924 merita a fi felicitata si premiata pentru rezultatele sportive foarte bune din acest an. Felicitari si managerului Bogdan Pistol, omul care a sustinut infiintarea clubului si care, acum, il coordoneaza, iata, cu succes!

Profesionistul din umbra

Tanarul avocat Alexandru Scarlat, specialistul de la Euro Insol, care se ocupa acum cu profesionalism de administrarea judiciara efectiva a CET Govora. Intr-o mare masura datorita acestui Om, care munceste de dimineata pana seara, inca mai functioneaza CET Govora in ciuda tuturor nenorocirilor care s-au abatut in acest an asupra unitatii economice care asigura apa calda si caldura populatiei municipiului Ramnicu Valcea.

Cel mai CONSTIPAT politician valcean si Premiul Pinochio

I se acorda lui Cristian Buican– seful PNL Valcea! Amnezic sau mitoman: a mintit ca va demisiona de la sefia PNL Valcea, imediat dupa alegerile prezidentiale din 2025! Acum, dand dovada de cinsim maxim, le-a spus colegilor liberali ca va organiza alegeri pentru functia de presedinte al organizatiei judetene cu o luna inainte de alegerile locale din 2028! Membrii PNL Valcea isi merita soarta, ca inghit toate aceste mizerii!