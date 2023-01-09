Polițist din Călimănești, prins că falsifica dosare de daună: a recunoscut tot și scapă cu suspendare

luni, 15 decembrie 2025

Un polițist din cadrul Poliției Orașului Călimănești a fost prins că folosea uniforma și funcția pentru a face bani din „rezolvarea” dosarelor de daună. În loc să aplice legea, agentul Breazu Constantin Laurențiu intervenea ilegal în documente oficiale și promitea despăgubiri rapide de la firmele de asigurări, contra cost.

Ancheta procurorilor arată că, în noiembrie 2024, polițistul a cerut 1.000 de lei de la o persoană cercetată într-un dosar penal, lăsând să se înțeleagă că are influență asupra unui angajat al unei firme de asigurări RCA. În schimbul banilor, promitea să grăbească și să rezolve favorabil un dosar de daună, deschis după un accident rutier provocat intenționat.

Mai grav, în timpul serviciului, Breazu ar fi falsificat două procese-verbale pentru a păcăli o firmă de asigurări. Scopul era obținerea unei despăgubiri pentru avarii care nu existau, la un autoturism ce nu fusese implicat în niciun accident. Practic, hârtiile erau fabricate, iar realitatea era ignorată complet.

Cazul a ieșit la iveală după o sesizare din oficiu a Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Vâlcea, cu sprijinul Controlului Intern din IPJ Vâlcea. În iunie 2025, ofițerii DGA au făcut percheziții atât la domiciliul polițistului, cât și la locul său de muncă, unde au ridicat probe care au confirmat suspiciunile.

Confruntat cu dovezile, polițistul a recunoscut tot și a acceptat acordul de recunoaștere a vinovăției propus de procurori. A fost de acord cu o pedeapsă de 2 ani și 6 luni de închisoare cu suspendare, un termen de supraveghere de 3 ani, interdicția de a mai ocupa funcții publice sau de a profesa ca polițist timp de 3 ani, muncă în folosul comunității și confiscarea celor 1.000 de lei primiți ilegal.

Deși prejudiciul a fost achitat, firmele de asigurări nu și-au retras plângerile, iar dosarul a mers mai departe. Acordul a fost trimis Tribunalului Vâlcea pentru validare, marcând finalul urmăririi penale.

Surse din IPJ Vâlcea spun că Breazu Constantin Laurențiu va fi exclus din Poliție. Cazul său se adaugă unei serii tot mai vizibile de anchete care arată cum unii angajați ai statului aleg să transforme funcția publică într-o afacere personală, cu legea folosită doar ca decor.