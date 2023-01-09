Pasindora Vâlcea – stomatologie premium și afacere medicală în creștere. SMILE HOLIDAYS SRL, cifre solide, investiții mari și poziție consolidată în piața din România

duminică, 7 decembrie 2025

Pasindora – stomatologie premium și afacere medicală în creștere. SMILE HOLIDAYS SRL, cifre solide, investiții mari și poziție consolidată în piața din România

Pasindora, clinica operată de societatea SMILE HOLIDAYS SRL, este astăzi unul dintre proiectele medicale private care confirmă prin cifre, investiții și dezvoltare constantă că sănătatea poate fi nu doar un act medical, ci o experiență completă. Înființată în 2017, firma a crescut de la an la an, iar rezultatele financiare recente conturează o evoluție puternică și stabilă.

În 2024, SMILE HOLIDAYS SRL a raportat o cifră de afaceri de 4.386.099 lei, cu 20% mai mare față de anul precedent, iar profitul net a urcat la 330.018 lei, un plus de 56%. Creșterea aceasta nu este întâmplătoare. Ea vine pe fondul unui model de business eficient, cu numai 9 angajați, dar cu o capacitate operațională ridicată, susținută de aparatură modernă și fluxuri medicale optimizate.

Structura financiară arată un business matur. Activele imobilizate au depășit în 2024 suma de 2.075.349 lei – investiții vizibile direct în echipamente stomatologice, tehnologie digitală, laser medical, microscop dentar, sisteme imagistice, tot ce presupune stomatologie de ultimă generație. Activele circulante, de 481.630 lei, alături de lichiditățile din conturi (aprox. 94.000 lei), confirmă o funcționare fluidă, cu rezerve interne și capacitate de reacție financiară. Datoriile totale, 2.120.690 lei, sunt acoperite de venituri și fluxul operațional, neexistând semne de presiune financiară sau instabilitate.

Privind evoluția pe termen mediu, salturile sunt evidente. Firma trece de la o cifră de afaceri de 1,8 milioane lei în 2021, la peste 4 milioane lei în 2022, menținând apoi nivelul în anii următori, până la vârful de aproape 4,4 milioane lei anul trecut. Profitul evoluează în același ritm: 144.000 lei în 2021, 365.241 lei în 2022, 210.357 lei în 2023 și 330.018 lei în 2024. Graficul ascendent vorbește despre o afacere sănătoasă, adaptată pieței, sigură pe direcția de dezvoltare.

Pasindora nu este însă doar cifre. Este un concept. Clinica propune stomatologie modernă și servicii extinse – implanturi dentare, estetică dentară, ortodonție, fațete, coroane zirconiu, tratamente parodontale, chirurgie, profilaxie, până la estetică facială: acid hialuronic, botox, rejuvenare, anti-aging. În plus, zona de spa medical și relaxare aduce un element unic în peisajul stomatologic local. Pacientul intră în cabinet, dar iese dintr-o experiență – nu doar tratat, ci reconstruit estetic și mental.

La nivel juridic și fiscal, firma este impecabilă: activă, fără datorii la ANAF, fără procese în instanță, fără facturi restante, cu risc comercial scăzut, rating 7.6 și probabilitate de insolvență de doar 0,17%. În spatele firmei se află un singur acționar și administrator, medicul Deaconu Elena Daniela, semn al unui control direct și coerent asupra modului de funcționare și investițiilor.

Toate acestea împing Pasindora în zona selectă a clinicilor medicale bine administrate, profitabile, cu viziune și direcție clară. Un brand care promite, dar mai ales livrează, într-o piață unde diferența se vede nu doar în zâmbetul final, ci și în cifrele contabile.

Tiberiu Pîrnău