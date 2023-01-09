Overbooking: ce înseamnă și ce despăgubiri poți obține?

luni, 15 decembrie 2025

Planifici o călătorie cu avionul și vrei să ajungi relaxat la destinație, dar uneori lucrurile nu decurg cum ai plănuit? Overbooking-ul reprezintă o situație tot mai întâlnită pe aeroporturi. În acest articol afli, pas cu pas, ce înseamnă, cum te poate afecta și ce despăgubiri poți solicita dacă ajungi să rămâi la sol fără voia ta.

Ce presupune overbooking-ul?

Overbooking-ul descrie situația în care o companie aeriană vinde mai multe bilete decât locurile disponibile la bordul unui avion, anticipând că unii pasageri nu vor ajunge la zbor. Practica aceasta se bazează pe statistici legate de anulări sau neprezentări. Companiile preferă să mențină gradul de ocupare ridicat, mai ales pe rute populare sau perioade aglomerate.

De obicei, tacticile acestea sunt legale pe teritoriul Uniunii Europene, atât timp cât operatorii aerieni respectă drepturile clar definite ale pasagerilor potrivit Regulamentului (CE) nr. 261/2004. Dacă ești anunțat că avionul are mai mulți pasageri decât locuri, personalul companiei va căuta inițial voluntari care acceptă amânarea zborului. În schimb, aceștia pot primi beneficii concrete precum:

vouchere pentru zboruri viitoare;

rambursarea sumei achitate;

cazare la hotel sau masă plătită;

upgrade la o clasă de confort superioară.

Dacă nu se prezintă suficienți voluntari, compania selectează persoane cărora li se respinge îmbarcarea fără consimțământ. Criteriile pentru această alegere pot include ordinea rezervărilor sau tipul tarifului achiziționat. După refuzul involuntar, devii eligibil pentru compensații financiare și pentru sprijinul imediat prevăzut de legislație: cazare, masă sau transport la destinație, în funcție de întârziere.

Drepturile pasagerilor care se confruntă cu refuzul la îmbarcare

Dacă întâmpini o astfel de problemă, legea stabilită de UE protejează drepturile tale. Ce poți primi?

Asistență imediată

Compania trebuie să îți asigure:

băuturi și masă gratuită;

cazare, dacă îți petreci noaptea la aeroport;

transport între aeroport și hotel, dacă este nevoie;

acces la telefon sau internet pentru a trimite mesaje.

Posibilitatea de a alege între mai multe opțiuni

rerutarea spre destinație, cât mai repede posibil;

rambursarea totală a biletului (inclusiv pentru zborurile neutilizate);

acceptarea unui instrument de plată alternativ, cum ar fi un voucher.

Compensație financiară

Odată refuzat involuntar la îmbarcare și dacă ți-ai respectat toate obligațiile (ai făcut check-in-ul la timp și nu te-ai oferit voluntar să renunți la loc), poți solicita compensația prevăzută de regulament. Vrei să vezi exact ce presupune acest proces? Găsești detalii și pașii pe care să-i urmezi pentru a obține o despăgubire la refuz de îmbarcare cu AirClaim.

Cum se calculează despăgubirile pentru overbooking?

Nivelul compensației depinde de distanța călătoriei. Sumele standard pentru refuz la îmbarcare sunt:

250 euro pentru distanțe sub 1.500 km;

400 euro pentru zboruri între 1.501 și 3.500 km;

600 euro pentru orice cursă care depășește 3.500 km, inclusiv între UE și țări din afara UE.

Pot exista situații când primești doar jumătate din compensație, dacă operatorul îți asigură o alternativă rapidă spre destinație și întârzierea totală este mică (de exemplu, sub 2 ore la un zbor scurt). Pentru a verifica suma exactă, consultă documentele emise de companie și păstrează-le pentru verificări ulterioare.

Ce pași să urmezi ca să soliciți despăgubirea

Pentru a obține despăgubirea aferentă unui refuz la îmbarcare din cauza overbooking-ului, urmează acești pași:

adună toate documentele relevante: biletul de avion; boarding pass-ul (cartea de îmbarcare); chitanțele care arată cheltuielile suplimentare cu transportul, masa sau cazarea; confirmarea rezervării.

cere în scris un certificat care dovedește refuzul la îmbarcare;

solicită companiei, preferabil prin email sau prin formularele online oficiale, compensația aferentă;

dacă alegi să lucrezi cu o firmă intermediară, asigură-te că înțelegi comisioanele aplicate; mulți pasageri optează pentru această variantă pentru simplitatea procedurilor, însă poți acționa și pe cont propriu.

Când nu beneficiezi de compensație?

Anumite situații exclud acordarea despăgubirilor bănești. Nu poți solicita compensație dacă ai:

renunțat voluntar la loc, acceptând un voucher sau altă ofertă;

ajuns prea târziu la check-in;

călătorit cu documente incorecte sau incomplete;

fost afectat de circumstanțe speciale, ca furtuni severe, catastrofe naturale sau măsuri de siguranță impuse de autorități.

Overbooking-ul nu mai reprezintă o situație rară, ci o realitate pentru mulți pasageri din Europa și nu numai. Dacă știi la ce să te aștepți, îți verifici actele, ajungi la timp la aeroport și cunoști procedurile corecte pentru a solicita compensații, poți gestiona mult mai ușor orice problemă neprevăzută.

Informează-te înainte de fiecare zbor, folosește check-in-ul online pentru a-ți garanta locul și nu ezita să soliciți drepturile prevăzute de lege dacă ajungi să fii afectat de overbooking. Astfel, călătoriile tale devin mai sigure și mai predictibile, chiar dacă întâmpini surprize pe drum.