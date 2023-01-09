Numire politică cu iz nuclear: Laurențiu Cazan – fost parlamentar PNL și implicat în dosarul devalizării CET Govora – preia conducerea Consiliului de Administrație al Nuclearelectrica, fără expertiză în domeniu, dar cu o remunerație considerabilă

Societatea Națională Nuclearelectrica S.A., cea care operează centralele nucleare din România și care asigură în jur de 20% din producția de energie la nivel național, a anunțat în mod oficial că Laurențiu Nicolae Cazan a fost numit vineri, 5 decembrie 2025, în funcția de președinte al Consiliului de Administrație. Raportul publicat pe site-ul Bursei de Valori București confirmă instalarea sa la vârful celei mai strategice companii energetice a statului român.

Numirea este una evident politică, în condițiile în care Laurențiu Nicolae Cazan, fost parlamentar PNL, nu are nici pregătire și nici experiență profesională în domeniul nuclear, în inginerie, în fizica atomică ori în administrarea unui complex energetic de asemenea calibru. Decizia ridică imediat întrebări privind responsabilitatea cu care statul gestionează siguranța nucleară și investițiile de miliarde de euro pe care această companie le derulează în prezent. În ciuda lipsei de expertiză tehnică, Cazan va superviza proiecte majore, inclusiv extinderea reactoarelor 3 și 4 și retehnologizarea Unității 1.

Numele lui Cazan nu apare doar în politică, ci și în unul dintre cele mai cunoscute dosare economice din Vâlcea. În 2016, administratorul judiciar Euro Insol solicita recuperarea unui prejudiciu de 566 milioane de lei produs prin vânzarea aburului sub prețul de producție la CET Govora. Pe lista celor 18 directori și membri ai Consiliului de Administrație vizați se afla și Laurențiu Nicolae Cazan. Alături de alți decidenți, printre care Constantin Bălășoiu, Iustin Predescu sau Daniela Oteșanu, el a fost trimis în judecată. În 2024, Tribunalul Vâlcea a soluționat parțial cauza, obligând în solidar mai multe persoane, printre care și Cazan, la plata sumei de 1.236.178 lei către CET Govora. Cererea împotriva altor pârâți a fost respinsă, iar instanța a refuzat chemarea în garanție a Consiliului Județean Vâlcea. Hotărârea are drept de apel.

În același timp, funcția obținută de Cazan nu este una simbolică. Conform informațiilor oficiale, Laurențiu Nicolae Cazan, ca membru provizoriu al Consiliului de Administrație, beneficiază de o indemnizație fixă lunară brută de 17.926 lei, aceasta fiind remunerația standard pentru membrii neexecutivi ai Consiliului. Pe lângă suma lunară, există și o componentă variabilă anuală, echivalentă cu 12 indemnizații, în situația îndeplinirii indicatorilor de performanță prevăzuți în mandat. Cu alte cuvinte, veniturile totale pot atinge 430.224 lei pe an, aproximativ 86.000 de euro, în cazul unui mandat complet de patru ani. În cazul mandatelor provizorii, așa cum este cel pe care îl deține în prezent Laurențiu Cazan, remunerația poate fi ajustată proporțional, însă chiar și în acest context suma rămâne substanțială, raportat la responsabilități și la condiția ca domnia sa să conducă un domeniu pentru care nu deține expertiză profesională.

Toate aceste elemente duc către aceeași concluzie: o companie cu rol strategic în securitatea energetică a României este din nou pusă în mâinile politicului, nu în mâinile specialiștilor. Numirea lui Laurențiu Nicolae Cazan, persoană fără pregătire în domeniul nuclear și cu trecut juridic complicat, demonstrează încă o dată raportarea superficială a statului la cele mai sensibile resurse ale sale. Siguranța nucleară, investițiile majore aflate în derulare și credibilitatea internațională a Nuclearelectrica depind acum de un președinte fără legătură cu industria pe care urmează să o coordoneze.

Tatăl lui Laurențiu Cazan este un om de afaceri vâlcean din domeniul construcțiilor, Ion Cazan, cu contracte publice de zeci de milioane de euro... membru PSD.

Într-o țară în care politica a ajuns să decidă mai des decât competența, energia nucleară riscă să devină doar o piesă pe tabla negociată între partide. Iar costurile, dacă lucrurile se vor îndrepta spre zona erorii, nu vor fi doar financiare, ci de securitate națională.

Tiberiu Pîrnău