sâmbătă, 6 decembrie 2025

Nicolae Mîndrescu și echipa AUR Vâlcea – surpriza politică a ultimelor alegeri. Performanță județeană și consolidare națională

AUR Vâlcea a reușit ceea ce puțini anticipau: a urcat pe primul loc în opțiunile electoratului, depășind PSD, PNL și USR atât la parlamentare, cât și în cursa prezidențială. În centrul acestui rezultat se află Nicolae Mîndrescu, președintele organizației județene, liderul care a schimbat dinamica politică din județ și a transformat o formațiune tânără într-un vector de forță.

Ascensiunea AUR nu s-a bazat doar pe discurs, ci pe organizare în teritoriu, pe muncă constantă și pe o echipă care a înțeles că politica se câștigă în stradă, lângă oameni, nu doar în campanie. Alături de Mîndrescu, un rol important l-a avut deputatul AUR de Vâlcea, Antonio Popescu – voce activă în Parlament, prezent în județ, implicat în comunicare cu electoratul și parte din strategia care a dus organizația pe podium.

Rezultatul final? AUR nu mai este „alternativa”. La Vâlcea a devenit prima opțiune. Iar Nicolae Mîndrescu, împreună cu echipa sa și cu sprijinul parlamentarului Antonio Popescu, arată că schimbarea politică este posibilă atunci când există viziune, disciplină și curaj.