luni, 22 decembrie 2025

Nicolae Mîndrescu, deputat AUR de Vâlcea: „Aleșii locali trebuie să voteze împotriva majorării taxelor! Ordonanța Guvernului este nelegală și abuzivă!”

Biroul Național de Conducere al AUR le transmite tuturor aleșilor locali ai partidului să respingă aplicarea ordonanței Guvernului privind majorarea impozitelor și taxelor locale, susținând că aceasta contravine Codului fiscal, principiului legalității impunerii și autonomiei locale, așa cum sunt ele consacrate de Constituția României. Mesajul este clar: taxele locale nu pot fi majorate automat printr-un act normativ inferior legii, iar Guvernul nu poate impune de la centru creșteri artificiale ale sarcinii fiscale asupra contribuabililor.

Potrivit AUR, indexarea impozitelor se poate realiza doar în limitele și condițiile prevăzute expres de lege, prin hotărâre a consiliului local, nu printr-o aplicare automată a unui act normativ adoptat la nivel guvernamental. În opinia formațiunii, introducerea acestor majorări prin ordonanță încalcă autonomia administrațiilor locale și depășește prevederile Codului Fiscal.

Deputatul AUR de Vâlcea, Nicolae Mîndrescu, explică fără echivoc poziția partidului. Acesta afirmă că majorarea automată a taxelor locale este o încercare a Guvernului de a acoperi haosul bugetar național pe spinarea contribuabililor, iar responsabilitatea consilierilor locali este să se opună acestui demers. În declarația sa, Mîndrescu precizează că ordonanța reprezintă un abuz și că aleșii AUR au obligația morală și legală de a proteja populația de creșteri fiscale nejustificate. El subliniază că autoritățile locale trebuie să își exercite autonomia și să ia decizii în interesul comunităților pe care le reprezintă, nu să devină simple instrumente de implementare a unor măsuri impuse de la București.

AUR propune o variantă minimală și legală: menținerea nivelului taxelor și impozitelor locale la nivelul anului 2025, cu indexarea lor strict conform Codului fiscal, pe baza ratei inflației de 9,8% comunicată de Institutul Național de Statistică. Această soluție, susține partidul, reprezintă singura abordare conformă legii și evită aplicarea automată a pragurilor maximale de majorare, care ar împovăra și mai mult cetățenii.

Într-un context economic marcat de scumpiri și instabilitate, mesajul AUR mizează pe protejarea contribuabililor și a mediului economic local. Poziționarea împotriva majorării taxelor și în favoarea autonomiei locale poate genera reacții în rândul administrațiilor și electoratului, mai ales acolo unde bugetele familiale sunt deja afectate de creșterea prețurilor.

Formațiunea condusă de George Simion și reprezentată în Vâlcea de deputatii Nicolae Mîndrescu si Antonio Popescu - își asumă deschis o linie de opoziție față de Guvern, avertizând că aleșii locali trebuie să voteze în conformitate cu legea și cu interesul comunităților, nu cu presiunile politice centrale!