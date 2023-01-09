Mormântul lui Mircea cel Bătrân de la Cozia, redeschis după aproape un secol. Arheologii confirmă: sarcofagul este original

Arheologii și antropologii care au redeschis mormântul lui Mircea cel Bătrân de la Mănăstirea Cozia au confirmat că sarcofagul voievodului este cel original, în ciuda suspiciunilor că ar fi fost mutat în anii ’30. Specialiști de la muzeele din Vâlcea, Institutul „Vasile Pârvan” și Academia Română au participat la această cercetare, realizată în contextul restaurării ansamblului monahal.

Arheologul Ion Tuțulescu afirmă că documente din 1930 sugerau intenția mutării sarcofagului la Muzeul Național de Istorie, însă examinarea actuală arată clar că acesta nu a fost deplasat și se păstrează într-o stare bună. Sarcofagul din piatră este unic în România, având o nișă cefalică specifică Europei Occidentale medievale. În 1938, osemintele lui Mircea și ale mamei lui Mihai Viteazul, monahia Teofana, au fost depuse în cutii de marmură și așezate în interiorul lui.

De-a lungul istoriei, mormântul a fost profanat de mai multe ori, prima dată în 1821, apoi în timpul ocupației germane din Primul Război Mondial, când mănăstirea a fost devastată, iar piatra funerară spartă — aceasta fiind refăcută ulterior, în 1936, cu o pisanie de Nicolae Iorga.

Cozia, ctitorie majoră a lui Mircea cel Bătrân (sau, potrivit unor surse, a tatălui său, Radu I), ridicată în 1388, este unul dintre cele mai importante monumente medievale din România. Ansamblul include biserica principală, două paraclise, trapeza și clădiri datate între secolele XIV–XVIII.