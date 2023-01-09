Maternitatea din Râmnicu Vâlcea: aparatură de top și un proiect de modernizare de peste 12 milioane de euro

joi, 11 decembrie 2025

Maternitatea din Râmnicu Vâlcea: aparatură de top și un proiect de modernizare de peste 12 milioane de euro

Maternitatea din Râmnicu Vâlcea intră într-o etapă decisivă de dezvoltare, odată cu achiziția unor echipamente medicale esențiale și pregătirea unui amplu proiect de modernizare totală. Noile dotări sunt menite să crească standardele de îngrijire pentru mame și nou-născuți și să pregătească terenul pentru transformările ce vor începe anul viitor.

Tehnologie de ultimă generație pentru secția de Obstetrică-Ginecologie

Secția OG a Spitalului Județean de Urgență Vâlcea a primit un pachet important de aparatură modernă: un histeroscop – aflat în premieră în dotarea spitalului –, două ecografe performante și un monitor fetal wireless ce poate urmări simultan opt paciente. Noile echipamente sunt deja operaționale și contribuie direct la îmbunătățirea actului medical.

Investiții de 10 milioane de lei în aparatură

Toate dotările fac parte dintr-un proiect de aproape 10 milioane de lei, finanțat de Ministerul Sănătății și Consiliul Județean Vâlcea. Prin acest program, spitalul își modernizează atât blocul operator, cât și alte secții unde era nevoie urgentă de aparatură performantă. Conducerea SJU subliniază că investițiile vor continua în ritm accelerat.

Modernizare completă a Maternității, din 2026

În paralel, Maternitatea din Râmnicu Vâlcea se pregătește pentru cel mai mare proiect din ultimele decenii: modernizarea completă, evaluată la peste 12 milioane de euro. Lucrările sunt programate să înceapă în mai 2026 și vor schimba radical condițiile de îngrijire pentru mame și copii.

Maternitatea se aliniază astfel standardelor moderne din marile centre medicale, într-un moment în care investițiile în sănătatea materno-infantilă devin o prioritate reală în județ.

“În luna mai a anului viitor vom începe modernizarea completă a Maternității din Râmnicu Vâlcea. Proiectul are o valoare de peste 12 milioane de euro și va schimba în totalitate condițiile în care sunt îngrijite mamele și copiii.

Până atunci, continuăm investițiile în sănătate, prin construirea de clădiri noi de spital și în dotarea cu aparatură medicală.

Printr-un proiect de aproape 10 milioane lei, finanțat prin Ministerul Sănătății și Consiliul Județean Vâlcea, dotăm blocul operator și mai multe secții din cadrul SJU Vâlcea cu aparatură medicală de ultimă generație.

Astăzi vă prezint o parte din echipamentele noi care au sosit la Secția Obstetrică-Ginecologie din cadrul Maternității. Este vorba despre un histeroscop, două ecografe și un monitor fetal wireless.

Histeroscopul este o premieră pentru spital și va contribui semnificativ la îmbunătățirea actului medical în ginecologie. Monitorul fetal permite supravegherea simultană a opt viitoare mămici. Ecografele sunt deja operaționale și sprijină activitatea zilnică a echipei medicale.

Rămânem atenți la nevoile din spitalele aflate în coordonarea noastră. Facem tot ce ține de noi pentru ca pacienții vâlceni să fie îngrijiți bine aici, iar cadrele medicale să își desfășoare activitatea în condiții bune, cu aparatură modernă” – spune președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu.