Lucian Rădulescu (PSD), creștere economică EXPLOZIVĂ cu DBS Dramicam Building Solutions SRL în 2025: ascensiunea unei firme „bine conectată” la bani publici în Vâlcea!

marți, 30 decembrie 2025

DBS Dramicam Building Solutions SRL: ascensiunea unei firme „bine conectată” la bani publici în Vâlcea

Anul 2025 se încheie, în județul Vâlcea, cu o realitate greu de ignorat: DBS Dramicam Building Solutions SRL a devenit unul dintre cei mai constanți beneficiari ai lucrărilor publice locale. Datele nu vin din zvonuri sau „surse”, ci din anunțuri oficiale publicate în e-Licitatie (SEAP), bilanțuri financiare depuse la ANAF și registre comerciale publice.

Contractul care închide anul: Municipiul Râmnicu Vâlcea

La 19 decembrie 2025, SEAP publică anunțul SCNA1107442, prin care Municipiul Râmnicu Vâlcea alocă suplimentări financiare la un contract de 2.181.645,27 lei pentru „Creșterea eficienței energetice a clădirii – Școala Gimnazială Colonie”. Procedura este simplificată, contractul este de lucrări, iar codul CPV (45321000-3) vizează lucrări de izolare termică. Legal, transparent, public. Dar relevant este contextul: final de an bugetar, cu o firmă care apare deja, repetat, în proceduri similare din întreg județul.

Un an, zeci de milioane: harta atribuirilor

Privită pe ansamblu, prezența DBS în 2025 conturează un tipar: școli, drumuri, canalizări, centre sociale, spații verzi – aproape toate tipurile de investiții locale. În același an, firma este parte în atribuiri pentru: școli gimnaziale (Fârtățești, Budești, Dănicei, Berislăvești); infrastructură de utilități (Pesceana, Prundeni – inclusiv finanțare PNRR); drumuri locale (Stoilești); servicii sociale (centre de zi pentru vârstnici – Budești, Slătioara); amenajări urbane (Berbești) și, în final, municipiul reședință de județ.

Cumulat, valoarea contractelor atribuite în 2025 depășește 50 de milioane de lei, exclusiv în județul Vâlcea. Toate – proceduri simplificate, atribuite, publicate oficial.

O creștere financiară care ridică sprâncene

Datele financiare confirmă explozia: cifra de afaceri a DBS ajunge la 22,76 milioane lei în 2024, cu o creștere de 272%, iar profitul net urcă la 5,31 milioane lei (creștere de 408%). Numărul mediu de angajați crește la 27. Firma are risc comercial scăzut, probabilitate de insolvență de 0,08% și zero datorii la ANAF. Din punct de vedere contabil, tabloul e impecabil.

Întrebarea jurnalistică nu vizează legalitatea – datele nu indică nereguli contabile –, ci dependența structurală de contractele publice locale și viteza cu care o firmă devine „omniprezentă” pe investiții finanțate din bugete publice.

Legătura care obligă la transparență: Lucian Rădulescu

Structura de acționariat arată că Lucian Rădulescu deține 50% din DBS Dramicam Building Solutions SRL, iar celălalt acționar este o rudă a acestuia, Cătălin Stanciu. Informația este publică. La fel de public este și faptul că Lucian Rădulescu este lider PSD și ocupă funcția de director general al Societatea de Tratament Balnear și Recuperare a Capacității de Muncă (TBRCM), companie națională care administrează hotelurile balneare ale Casei Naționale de Pensii din întreaga țară, cu o cifră de afaceri anuală de peste 30 de milioane de euro.

Nu există, în sine, nicio interdicție legală ca un lider politic sau director al unei societăți naționale să fie asociat într-o firmă privată de construcții. Problema apare în momentul în care această firmă devine beneficiar recurent al banilor publici, în special într-un județ controlat politic de același partid. Aici, standardul nu mai este „e legal?”, ci „este suficient de transparent?”.

Achiziții directe, același teritoriu

Pe lângă licitațiile mari, DBS apare și în achiziții directe, inclusiv în comune precum Budești, Stoilești, Izvoru sau Nicolae Bălcescu. Sumele sunt mai mici, dar repetitivitatea întărește imaginea unei firme „de serviciu” pentru administrațiile locale.

Ce nu acuză acest articol

Acest material nu susține existența unor fapte penale, nu afirmă trafic de influență și nu impută încălcări ale legii. Toate informațiile sunt documentate din surse oficiale. Tocmai de aceea, întrebarea devine legitimă și necesară într-o democrație locală:

Cum a ajuns DBS Dramicam Building Solutions SRL să fie prezentă, aproape sistematic, în investițiile publice din Vâlcea, într-un singur an, pe aproape toate palierele de lucrări?

Când o firmă controlată de un lider politic și director al unei societăți naționale cunoaște o creștere explozivă, alimentată masiv din contracte publice locale, transparența totală nu mai este un moft, ci o obligație. Răspunsurile nu se dau prin comunicate, ci prin documente: rapoarte de procedură, punctaje, subcontractări, acte adiționale și recepții finale.

Până atunci, faptele rămân fapte. Iar ele arată că DBS Dramicam Building Solutions SRL a devenit, în 2025, un actor central al banului public în Vâlcea.

Nicu Trandafir