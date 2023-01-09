marți, 23 decembrie 2025

Limbaj grobian al administratorului public al municipiului Drăgășani, pesedistul Lucian Borta, față de o consilieră locală

Lucian Borta, administrator public al municipiului și reprezentant PSD, a avut o ieșire publică grosolană la adresa consilierei locale Mihaela Agapin. În loc de argumente administrative sau clarificări factuale, Borta a ales atacul personal, cu trimiteri ofensatoare care nu au ce căuta într-un dialog instituțional.

De la dezbatere publică la derapaj sexist

Sugestiile legate de „testarea bărbăției” nu sunt doar nepotrivite, ci profund jignitoare și cu tentă sexistă. Ele mută discuția din zona interesului public în registrul agresiunii verbale și al intimidării. Un administrator public nu este plătit din bani publici pentru a face spectacol pe rețelele sociale, ci pentru a administra, explica și răspunde cetățenilor.

Funcția publică presupune responsabilitate, nu obrăznicie

Un consilier local poate fi combătut prin date, documente și decizii. Când replica devine o insultă, problema nu mai este cea a adversarului politic, ci a celui care o rostește. Lipsa de autocontrol și de respect arată o neînțelegere gravă a rolului public pe care îl ocupă.

Dovezi publice, tăcere instituțională

Ieșirea lui Lucian Borta este documentată public, inclusiv prin materiale video apărute pe rețelele sociale, unde se poate observa clar tonul și limbajul folosit. Mai grav, episodul vine pe fondul unor acuzații de dezinformare a cetățenilor, lansate fără asumare și fără probe solide.

Un semnal periculos pentru administrația locală

Când astfel de derapaje sunt tolerate, ele devin regulă. Lipsa unei reacții ferme din partea conducerii judetene a PSD transmite mesajul că orice este permis, atât timp cât vine din interiorul sistemului.

Drăgășaniul are nevoie de administrație, nu de ieșiri suburbane. De argumente, nu de insulte. Respectul față de cetățeni și față de aleșii locali nu este opțional – este o condiție minimă pentru a ocupa o funcție publică.

Cu acest prilej, Lucian Borta a intrat in atentia Ziarului de Valcea! Tineti aproape, urmeaza dezvaluiri incendiare!

Tiberiu Pîrnău