Liberalul Andrei Rudolf Corlan și Garda de Mediu – scut pentru poluatori și patronii penali de balastiere?! Cum sunt protejați marii infractori de mediu prin hârtii și justificări absurde!

miercuri, 24 decembrie 2025

Liberalul Andrei Rudolf Corlan și Garda de Mediu – scut pentru poluatori și patronii de balastiere?! Cum sunt protejați marii infractori de mediu prin hârtii și justificări absurde!

În timp ce râurile sunt devastate, balastierele operează agresiv, iar comunități întregi din Vâlcea și din alte județe reclamă distrugeri ireversibile ale mediului, Garda Națională de Mediu alege tăcerea. O tăcere instituționalizată, semnată și parafată chiar de Andrei Rudolf Corlan, actualul comisar general al instituției, membru al Partidului Național Liberal (PNL).

Răspunsul care ascunde, nu informează

În urma unei solicitări formulate în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, Ziarul de Vâlcea a cerut un lucru elementar: numele societăților sancționate într-o amplă acțiune de control a Gărzii de Mediu desfășurată în județul Vâlcea, inclusiv în zona exploatărilor de agregate minerale.

Răspunsul primit de la Comisariatul General al Garda Națională de Mediu este însă un document stupefiant prin conținut și efect: o înșiruire de articole de lege, interpretate forțat, pentru a justifica refuzul de a face publice informații care țin de interesul public major. Potrivit documentului, instituția susține că numele firmelor sancționate nu ar fi informații de interes public și că divulgarea lor ar încălca inclusiv reguli GDPR – o interpretare cel puțin discutabilă, având în vedere jurisprudența constantă și practica altor instituții de control din România.

Protecție administrativă pentru marii poluatori

În județul Vâlcea, dar și în alte zone din țară, patronii de balastiere și marii poluatori industriali beneficiază astfel de o formă de protecție pasivă: Garda de Mediu controlează „la general”, sancționează subțire „la grămadă”, dar refuză să spună cine a încălcat legea.

Semnătura politică de la vârful instituției

Documentul de refuz este semnat chiar de comisarul general Andrei Rudolf Corlan, liberal numit politic, aflat la vârful unei instituții care ar trebui să fie gardianul mediului, nu avocatul celor care îl distrug.

Faptul că un șef al Gărzii Naționale de Mediu, cu afiliere politică declarată, invocă selectiv legea pentru a bloca transparența ridică o întrebare legitimă: pe cine protejează, de fapt, Garda de Mediu?

Transparența nu este opțională

Legea 544/2001 nu a fost creată pentru confortul instituțiilor, ci pentru dreptul cetățenilor de a ști. Numele firmelor sancționate pentru poluare nu sunt secrete de stat, nu sunt date personale și nu pot fi ascunse sub pretextul concurenței loiale atunci când vorbim de încălcări ale legii și de afectarea mediului.

Ziarul de Vâlcea va continua demersurile legale și jurnalistice pentru a obține aceste informații și pentru a documenta rețeaua de toleranță instituțională față de marii poluatori, indiferent de culoarea politică a celor care îi protejează.

Tiberiu Pîrnău