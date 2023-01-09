joi, 11 decembrie 2025

Justiția, din nou sub asediu: Judecătoarea Adriana Stoicescu demontează spectacolul #rezist și tentativa de reinstalare a “epocii cătușelor”

Judecătoarea Adriana Stoicescu, una dintre cele mai incomode voci din magistratură, aruncă în aer narațiunea „reformatoare” împinsă agresiv în ultimele zile de rețeaua #rezist și de producția Recorder. Potrivit magistratului, nu asistăm la niciun demers moral, ci la o operațiune calculată de recucerire a Justiției de către același Sistem care a terorizat România cu ani în urmă prin dosare fabricate, cătușe televizate și presiuni asupra judecătorilor.

Stoicescu avertizează că miza reală este eliminarea actualului șef DNA, Marius Voineag, și instalarea în locul lui a unui procuror fidel „modelului Kovesi”. Un scenariu care ar redeschide drumul către vechea industrie a umilinței publice și către mecanisme de forță care au compromis destine, cariere și instituții.

Judecătoarea amintește că mii de oameni au fost trimiși în judecată fără probe, pentru ca ulterior să fie achitați. Aproape 3.000 de judecători au fost supravegheați de Binomul DNA–SRI, mulți dintre ei fiind împinși spre soluții dorite de procurori sub amenințarea unor dosare.

Atacurile de azi, spune Stoicescu, nu sunt altceva decât un nou episod din aceeași strategie: dacă nu s-a reușit cucerirea Înaltei Curți prin campaniile concertate împotriva Liei Savonea, măcar DNA trebuie readus sub controlul celor care visează la revanșă.

Mesajul ei, tăios și dezarmant de sincer, taie ca un bisturiu în propaganda ultimelor zile:

„Nu e despre corupție sau justiție.

E despre debarcarea lui Voineag, înscăunarea unui kovesist și reluarea catușiadei TV.

Dacă nu au reușit cu ICCJ, măcar DNA să fie adjudecat.”

O radiografie crudă a unui sistem care nu renunță niciodată la putere, ci doar își schimbă strategiile.