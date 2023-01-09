vineri, 19 decembrie 2025

Judecătorul Bogdan Mateescu părăsește Ministerul Justiției începând cu 10 ianuarie 2026

Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat încetarea detașării judecătorului vâlcean Bogdan Mateescu din funcția de secretar general al Ministerului Justiției, începând cu data de 10 ianuarie 2026, la solicitarea acestuia.

Fost președinte al CSM între 2021 și 2022, Mateescu a condus Tribunalul Vâlcea până în februarie 2025 și urmează să activeze la Inspecția Judiciară, unde a fost admis anterior numirii în minister. De-a lungul carierei, numele său a fost asociat cu mai multe momente tensionate din sistemul judiciar și din viața publică.

Judecătorul este cunoscut pentru sprijinul deschis acordat Liei Savonea, președinta Înaltei Curți, despre care a afirmat că este „cel mai bun manager de sistem judiciar” pe care l-a întâlnit. Plecarea sa survine într-un context delicat pentru Savonea, marcat de critici și presiune publică.

În plan politic, Mateescu s-a remarcat prin comentarii ironice la adresa președintelui României, pe care l-a criticat pentru reacțiile publice privind diferite scandaluri, dar și pentru tergiversarea decretelor de pensionare ale magistraților.

Cu o carieră influentă și adesea controversată, Bogdan Mateescu revine acum în magistratură, într-o poziție tehnică, lăsând în urmă unul dintre cele mai sensibile posturi administrative din Ministerul Justiției.