IPS Părinte Varsanufie: Binecuvântare pentru credincioșii din Râmnicu Vâlcea

IPS Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârșit Sfânta Liturghie în ziua praznicului Nașterii Domnului, 25 decembrie, la Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu Vâlcea.

Chiriarhul a împărtășit cu acest prilej credincioșilor mesajul pastoral, reliefând că „Mare și de necuprins este minunea ce se arată la acest slăvit praznic al Întrupării Fiului lui Dumnezeu: Cuvântul Cel veșnic Se naște din Preacurata Fecioară, din «templul cel însuflețit», și, întrupându‑Se, nu Se desparte de Tatăl, căci, precum strălucirea de foc nu se rupe, așa și din sânurile părintești nu Se desparte Cel Ce S‑a născut pentru noi, oamenii, și pentru a noastră mântuire”, se arată pe arhiepiscopiaramnicului.ro.