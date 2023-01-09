INVESTIGAȚIE - Popa Matei din Băile Govora – Banii, funcțiile și mecanismele puterii din Episcopia Râmnicului - epoca PS Gherasim

luni, 15 decembrie 2025

Într-o instituție care ar trebui să fie zidită pe credință, smerenie și adevăr, există personaje care au confundat altarul cu seiful și vocația cu acumularea. „Popa Matei” nu este doar un nume, ci simbolul unei epoci întunecate din interiorul Bisericii, în care influența, banii și relațiile au cântărit mai greu decât harul.

După primele două episoade ale publicației Gazeta Vâlceană, care au schițat ascensiunea și mecanismele de putere ale personajului, episodul al treilea intră în miezul problemei: banul ca instrument de control, cariera clădită pe relații de forță și simonia ridicată la rang de sistem. Nu vorbim despre zvonuri sau antipatii personale, ci despre fapte, trasee, funcții și averi care ridică întrebări grave despre moralitate, legalitate și tăcerea complice a unor structuri bisericești.

Aceasta nu este o poveste despre credință, ci despre deturnarea ei. Nu este un atac la Biserică, ci o radiografie a modului în care unii au parazitat-o. Episodul trei continuă o anchetă care deranjează tocmai pentru că lovește unde doare mai tare: în relația dintre putere, bani și ipocrizia îmbrăcată în sutană.

Citiți în Gazeta Vâlceană dezvăluiri incendiare despre Constantin Matei, individul care a condus din umbră, peste 20 de ani, Episcopia Râmnicului: https://www.gazeta-valceana.ro/anchetedezvaluri/popa-matei-episodul-trei-povestea-unei-fete-bisericesti-triste-de-grija-atator-bani/