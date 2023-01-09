INVESTIGAȚIE - Impostorul de la Cotroceni! Cum s-a construit mitul academic al lui Nicușor Dan și de ce nimeni nu poate arăta diploma de licență!

vineri, 12 decembrie 2025

DIPLOMA CARE NU EXISTĂ!

Cum s-a construit mitul academic al lui Nicușor Dan și de ce nimeni nu poate arăta diploma de licență

Timp de ani de zile, Nicușor Dan a fost prezentat public drept „matematician de elită”, „absolvent al Universității din București”, „doctor în Franța”. O biografie academică impecabilă, folosită constant ca argument de autoritate morală și intelectuală.

Problema este că, atunci când această biografie este verificată documentar, piesele esențiale lipsesc.

Iar acolo unde ar trebui să existe o diplomă, există doar formule vagi, tăceri instituționale și contradicții flagrante.

Întrebarea simplă care a declanșat totul

Profesorul Horea Mihai Bădău, fost lector universitar doctor la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării a Universității din București și profesor-cercetător în Franța, a formulat o întrebare banală, administrativă, în baza Legii 544/2001:

A emis Universitatea din București o diplomă de licență pe numele Nicușor Dan? Dacă da, care sunt datele de identificare ale diplomei?

Este genul de întrebare la care, într-o universitate normală, răspunsul durează câteva minute. Diploma există sau nu există. Are serie, număr, an, registru.

Răspunsul primit pe 10 decembrie nu conține însă niciun astfel de element.

Universitatea din București:

nu indică existența unei diplome ,

, nu oferă număr, an sau registru ,

, se limitează la a confirma că Nicușor Dan a fost student și că „informațiile din CV sunt conforme cu realitatea”, precizând că studiile au fost continuate la Paris.

În limbaj universitar, acesta este un răspuns de evitare, nu de confirmare.

„Student” nu înseamnă „absolvent”

În CV-ul oficial publicat pe site-ul Camerei Deputaților, Nicușor Dan figurează astfel:

1989–1992 – Student, Facultatea de Matematică, Universitatea din București

Nicăieri nu apare termenul „absolvent”.

Nicăieri nu apare „licențiat”.

În schimb, în biografiile politice și în prezentările publice, formula se schimbă radical:

„Am absolvit Facultatea de Matematică – Universitatea din București.”

Cele două afirmații nu sunt echivalente. Diferența dintre ele este diferența dintre fapt verificabil și afirmație de prestigiu.

Trei ani de studii care nu duc la licență

În perioada 1989–1992, Facultatea de Matematică a UB avea o durată de studii de minimum 4 ani.

Trei ani nu permiteau:

susținerea examenului de licență,

emiterea unei diplome,

finalizarea ciclului universitar.

Aceasta nu este o opinie. Este regula academică a vremii.

Cu toate acestea, Nicușor Dan părăsește Universitatea din București după trei ani și, ulterior, este prezentat drept „absolvent”.

Întrebarea rămâne fără răspuns: unde este anul lipsă?

unde este licența?

Studiile din străinătate: traseu academic sau scurtătură administrativă?

Susținătorii versiunii oficiale invocă studiile din Franța: master și doctorat.

Problema nu este existența acestora, ci baza de acces.

În mod normal: ➡️ nu poți urma un master fără o diplomă de licență.

Există excepții? Da.

Sunt documentate? Obligatoriu.

În acest caz:

nu există nicio diplomă de licență prezentată public ,

, nu există nicio decizie de echivalare făcută publică ,

, nu există nicio explicație oficială despre cum a fost posibil acest traseu.

Avem doar rezultatul final invocat ca autoritate și un vid total de documente intermediare.

Instituțiile tac. Și tăcerea spune tot

Universitatea din București evită răspunsul clar.

Ministerul Educației nu prezintă nicio echivalare.

Administrația Prezidențială nu publică diploma.

Pentru orice profesor, medic, avocat sau funcționar public, lipsa diplomei ar fi o problemă rezolvată în ore.

Pentru președintele României, pare imposibil de lămurit.

Un dosar academic care nu poate fi verificat

După luni de discuții publice, concluzia factuală este una singură:

🔴 Nu există nicio dovadă publică verificabilă că Nicușor Dan deține o diplomă de licență.

🔴 Nicio instituție nu a prezentat documentul-cheie.

🔴 Biografiile oficiale se contrazic între ele.

🔴 Parcursul academic invocat nu poate fi reconstituit documentar.

În orice stat serios, aceasta se numește problemă majoră de credibilitate.

Întrebarea care nu mai poate fi evitată

Nu este o întrebare politică.

Nu este o vendetă.

Este o chestiune de adevăr public.

Unde este diploma de licență a lui Nicușor Dan?

Până când acest document va fi prezentat, mitul academic rămâne exact asta: un mit, susținut de tăceri și formulări ambigue, nu de probe.

Tiberiu Pîrnău