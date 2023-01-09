INVESTIGAȚIE - Averea uluitoare a unei șefe de serviciu din Primăria Râmnicu Vâlcea și a soțului, ofițer SRI : terenuri, case, apartamente și venituri exclusiv din bani publici

miercuri, 17 decembrie 2025

Averea uluitoare a unei șefe de serviciu din Primăria Râmnicu Vâlcea și a soțului, ofițer SRI : terenuri, case, apartamente și venituri exclusiv din bani publici

Declarația de avere a Ciobanu G.H. Elena-Daniela, șef serviciu în cadrul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, oferă o imagine detaliată asupra patrimoniului și veniturilor unei familii care gravitează aproape integral în jurul banului public. Documentul, completat la finalul lunii mai 2025, relevă un portofoliu imobiliar amplu, venituri cumulate din mai multe instituții ale statului și o dinamică accelerată a achizițiilor și donațiilor din ultimii ani, aspecte care justifică un interes public legitim.

Nu vorbim despre suspiciuni penale, ci despre transparență, corectitudine și cumul de funcții, într-un context în care funcționarii publici cu poziții-cheie sunt chemați să ofere nu doar servicii administrative, ci și exemple de integritate.

Zeci de mii de metri pătrați de teren și mai multe locuințe, concentrate în județul Vâlcea

Primul lucru care iese în evidență este numărul mare de proprietăți imobiliare declarate. Familia Ciobanu deține terenuri forestiere, agricole, intravilane și extravilane, situate în principal în localitățile Bujoreni și Vlădești, majoritatea dobândite în anul 2016 prin moștenire, în cote de 3/8, alături de alți membri ai familiei. Suprafața cumulată ajunge la zeci de mii de metri pătrați, într-o zonă cu potențial imobiliar ridicat.

Pe lângă terenuri, declarația indică mai multe case de locuit, atât în Vlădești, cât și în Cernișoara. O parte dintre acestea provin din moșteniri, iar altele din contracte de donație încheiate în 2023, inclusiv terenuri și construcții primite în cote de 1/2. Ritmul acestor transferuri patrimoniale, concentrat într-un interval scurt, ridică întrebări firești despre modul în care este consolidată averea unei familii de funcționari publici.

Apartamente în municipiu, tranzacții recente și credite bancare

În mediul urban, familia Ciobanu declară două apartamente în Râmnicu Vâlcea. Unul, de 38 mp, a fost achiziționat în 2015, iar al doilea, de 73 mp, a fost cumpărat în 2023, în coproprietate cu soțul. Acestor proprietăți li se adaugă o casă de locuit și alte bunuri imobile dobândite tot în 2023.

Pe linia bunurilor mobile, apare un autoturism VW Tiguan (2015), care însă a fost vândut în septembrie 2024 către o societate comercială, pentru suma de 22.000 lei. Tranzacția este declarată oficial, dar valoarea raportată rămâne un detaliu care poate stârni discuții în raport cu prețurile pieței auto.

Din punct de vedere financiar, șeful de serviciu din Primărie figurează cu două credite bancare contractate în 2023, în valoare totală de 108.000 lei, scadente în 2025 și 2028. Există și un fond de investiții la BCR, cu un sold relativ modest, de aproximativ 4.800 lei, ceea ce indică un patrimoniu construit mai degrabă prin active imobiliare decât prin economisire sau investiții financiare.

Venituri consistente din instituții publice: Primărie, APAVIL, Prefectură și SRI

Capitolul veniturilor este poate cel mai relevant din perspectiva interesului public. Ciobanu Elena-Daniela cumulează mai multe surse de bani proveniți din instituții ale statului: salariul de la Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, o indemnizație de membru în Consiliul de Administrație al APAVIL SA, venituri din diverse comisii, vouchere de vacanță, precum și sume semnificative obținute din implicarea în organizarea alegerilor locale, prezidențiale și parlamentare, prin intermediul Prefecturii Vâlcea. Per ansamblu, veniturile anuale declarate o plasează mult peste media unui funcționar public obișnuit.

La rândul său, soțul, Ciobanu Ion Daniel, este angajat al UM 0676 Craiova (Serviciul Român de Informații), unde încasează un salariu anual de aproximativ 134.000 lei. Acestuia i se adaugă subvenții APIA (1.170 lei) și vouchere de vacanță (500 lei), toate provenind, la rândul lor, din fonduri publice. Practic, bugetul familiei este alimentat aproape exclusiv din bani ai statului, atât pe linie civilă, cât și militară.

Declarația de avere a șefului de serviciu din Primăria Râmnicu Vâlcea este, din punct de vedere formal, corect completată și asumată. Totuși, volumul proprietăților, ritmul donațiilor recente, cumulul de funcții și concentrarea veniturilor din sectorul public ridică întrebări legitime despre oportunitate, etică și transparență.

Într-o administrație locală care cere încrederea cetățenilor, astfel de documente nu ar trebui să rămână simple fișiere arhivate, ci să fie analizate și discutate public. Nu pentru a acuza, ci pentru a clarifica. Pentru că, în final, transparența nu este o opțiune, ci o obligație.

Tiberiu Pîrnău