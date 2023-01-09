duminică, 7 decembrie 2025

Inconștiență politică: Deputatul USR de Vâlcea, Andrei Gheorghiu, o aplaudă pe „inamica nr. 1” a românilor - Diana Buzoianu

Deputatul USR Andrei Gheorghiu este într-o perioadă tensionată după plecarea lui Ionuț Moșteanu de la Ministerul Apărării – omul care ani la rând i-a acoperit eșecurile politice și l-a ținut în prim-plan la Vâlcea. Odată cu pierderea influenței acestuia, scade automat și forța politică a lui Gheorghiu, cel care a condus filiala județeană după propriile reguli, cu structuri dominate de prieteni și rude. Soția sa, Georgiana, a fost timp de peste doi ani președinte interimar la organizația municipală, iar rezultatele electorale slabe confirmă tabloul: partid mic, scoruri mici, dar interese mari.

Rămas fără „umbrelă”, Gheorghiu încearcă acum o nouă ancoră politică și o face riscant – printr-un sprijin public acordat ministrului Mediului, Diana Buzoianu, aflată în centrul scandalului național legat de criza apei din Prahova și Dâmbovița. Peste 130.000 de oameni au rămas fără apă potabilă, un spital a suspendat internările, iar centrala OMV Brazi a fost oprită temporar. Anchetele au arătat că situația a scăpat de sub control, un precedent care ar fi putut lovi oricând și Vâlcea, județul care l-a trimis pe Gheorghiu în Parlament.

În tot acest context, deputatul postează cu seninătate pe Facebook că „România are nevoie de oameni ca Diana Buzoianu”, ignorând proporțiile dezastrului și riscurile similare de la barajele din Vâlcea. Iar în culisele USR circulă deja glume amare: dacă forfetarul parlamentarilor se reduce cu 10%, piața escortelor de lux ar resimți prima scădere.