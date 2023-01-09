Incendiu devastator în Vâlcea, în ziua de Crăciun. Pompierii au găsit fragmente posibil umane printre ruine

joi, 25 decembrie 2025



O tragedie cutremurătoare a avut loc în prima zi de Crăciun, în județul Vâlcea, unde o locuință din localitatea Sinești a fost mistuită complet de flăcări. La finalul intervenției, pompierii au descoperit printre resturile carbonizate „părți, fragmente și țesuturi posibil umane”, fapt care a declanșat proceduri speciale de verificare.

Incendiul a izbucnit joi dimineață, în cătunul Zgubea Mică, o zonă izolată și greu accesibilă. Vecinii au alertat autoritățile prin 112, precizând că în imobil ar fi locuit o persoană în vârstă.

Deși focul a distrus complet casa, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vâlcea a anunțat că, în acest moment, nu poate fi confirmată existența unei victime. Fragmentele găsite urmează să fie analizate de specialiștii Serviciului Județean de Medicină Legală Vâlcea, care vor stabili natura exactă a acestora.

Potrivit primelor concluzii, cauza probabilă a incendiului ar fi jarul sau scânteile provenite de la sobă. Ancheta este în desfășurare.