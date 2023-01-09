În ciuda atacurilor PNL, Direcția Silvică Regională de la Râmnicu Vâlcea va fi condusă de PSD. Decizia finală: Constantin Rădulescu

joi, 25 decembrie 2025

În ciuda atacurilor PNL, Direcția Silvică Regională de la Râmnicu Vâlcea va fi condusă de PSD. Decizia finală: Constantin Rădulescu

În pofida presiunilor publice și a atacurilor tot mai agresive venite dinspre Partidul Național Liberal, noua Direcție Silvică Regională cu sediul la Râmnicu Vâlcea va avea la conducere un reprezentant al Partidului Social Democrat (fără probleme de natură penală, controversat sau cu o moralitate îndoielnică!). Structura regională urmează să coordoneze activitatea silvică din trei județe, iar decizia politică este deja conturată.

Surse din interiorul administrației confirmă că, dincolo de încercările disperate ale PNL de a forța o numire favorabilă, controlul real al deciziei rămâne la organizația PSD Vâlcea. Ultimul cuvânt îl va avea președintele filialei județene, Constantin Rădulescu, un actor-cheie în arhitectura decizională locală.

Miza este una importantă: Direcția Silvică Regională va gestiona resurse forestiere semnificative, proiecte de investiții și relația cu o serie de operatori economici din domeniu. Tocmai de aceea, lupta politică din culise s-a intensificat, iar atacurile PNL au devenit tot mai vizibile, însă fără efect concret asupra rezultatului final.