joi, 4 decembrie 2025

IN ATENTIA POLITIEI: ALERTĂ ÎN GALICEA: PRIMARUL FLORIN MĂRĂCINE AVERTIZEAZĂ POPULAȚIA ÎN PRIVINȚA A DOUĂ GRUPĂRI CARE ÎNȘALĂ LOCALNICII

Comuna Galicea se confruntă, din nou, cu tentative de înșelăciune la adresa localnicilor. Primarul Florin Mărăcine a transmis două avertismente ferme pe pagina sa de Facebook, după ce mai multe persoane au fost abordate de indivizi care se dau drept comercianți sau reprezentanți ai unor firme de construcții.

Falsa dubă de „cumpărători de porumb” – metoda prin care sunt păcăliți oamenii

Primul incident semnalat de edil s-a petrecut chiar astăzi, când o dubă albă cu număr de Bulgaria P 9796 BT a fost văzută în comună. Ocupanții vehiculului se declară comercianți de boabe de porumb, însă – potrivit primarului – acesta este doar un pretext pentru a-i înșela pe oameni.

„Atenție mare! Se declară comercianți de boabe porumb și păcălesc oamenii! Nu intrați în contact cu ei, oricât de ieftin v-ar spune că vând boabele! Sunați-mă imediat sau sunați la Poliție!”

– Florin Mărăcine, primar Galicea

Edilul subliniază că nu trebuie permis accesul acestor persoane în curți sau locuințe și îi avertizează pe cei implicați în astfel de tentative că întreaga comună are sisteme video funcționale:

„Avem camere peste tot și vă identificăm ușor!”

A doua metodă: „specialiștii” care promit lucrări la acoperiș și se folosesc de numele primarului

Un al doilea mesaj postat de Florin Mărăcine îi vizează pe indivizii care circulă cu un autoturism Logan MCV, număr AB 61 GBI, îmbrăcați astfel încât să pară reprezentanții unei firme de construcții.

Aceștia încearcă să identifice persoane în vârstă sau vulnerabile, cărora le promit lucrări la acoperiș, pretinzând chiar că ar fi fost trimiși de primar.

„Inclusiv la părinții mei au încercat să aplice această metodă, spunându-le că i-am trimis eu. Total neadevărat!” – transmite edilul.

Mesajul este cât se poate de clar:

NU permiteți accesul persoanelor necunoscute în gospodărie, indiferent ce poveste invocă.

Apel către comunitate: fiți vigilenți și distribuiți informația

Primarul solicită sprijinul locuitorilor pentru ca avertismentul să ajungă la cât mai multe persoane, în special la cele în vârstă, considerate ținte facile pentru astfel de grupări.

„Atenție mare! Distribuiți, vă rog!”

Recomandări pentru localnici

Nu discutați cu persoane necunoscute care pretind că sunt comercianți sau meseriași.

Nu permiteți accesul în curte sau în locuință.

Verificați întotdeauna identitatea celor care spun că vin din partea primăriei.

Sunați imediat la 112 sau contactați primarul dacă observați vehiculele și persoanele descrise.

Galicea nu este la primul episod de acest fel, iar autoritățile locale încearcă să prevină înșelarea oamenilor prin comunicare rapidă și colaborare cu locuitorii.

Dacă ai alte informații sau ai observat aceleași persoane, anunță autoritățile cât mai repede. Vigilenta comunitară poate preveni o mulțime de incidente!