miercuri, 10 decembrie 2025

În atenția DNA: Scandalul InfluencePUG din Băile Govora! Studiul istoric „confiscat” de oamenii arhitectului Radu Tîrcă. Presiuni, răzbunări și un document care spune STOP investițiilor!

Planul Urbanistic General al Băilor Govora a intrat într-o zonă gri, periculoasă, în care grupuri de interese par să fi deturnat un proces tehnic fundamental pentru dezvoltarea stațiunii. Dovezile arată că arhitectul Radu George Tîrcă și gruparea sa – StudioGovora – au reușit, prin presiuni, scandal și influențe personale, să își impună oamenii în echipa care a redactat Studiul Istoric General (SIG), elementul-cheie în configurarea zonelor protejate și a regimurilor de construire.

DOCUMENT OFICIAL: Numele lui Tîrcă și ale apropiaților săi apar explicit în lista de autori ai studiului istoric

Deși nu are contract cu Primăria Băile Govora și nu avea nicio atribuție legală în realizarea PUG, arhitectul Radu Tîrcă apare oficial ca autor al studiului istoric.

Conform documentului transmis (Studiu Istoric General pentru fundamentarea PUG):

Lista de autori include: urb. Alina Marinescu – șef proiect specialitate; urb. Ramona Ungureanu – specialist MCIN; dr. arh. Radu George Tîrcă; drd. arh. Ștefania Tîrcă; ist. Irina Leca; stud. arh. Ariana Popescu; stud. arh. Alexandru Ene.

Această listă confirmă fără dubiu că echipa care a întocmit studiul istoric a fost formată în mare parte din colaboratori ai lui Tîrcă, oameni promovați în mod repetat de acesta în proiecte similare și implicați în ONG-ul său, StudioGovora.

Faptul că doi membri ai familiei Tîrcă (Radu și Ștefania), precum și apropiați precum Irina Leca, apar ca autori ai studiului istoric întărește suspiciunea că subcontractarea a fost direcționată intenționat către grupul său.

Mai mult, documentul oficial are nu doar numele lor, ci și ștampilele și semnăturile, ceea ce certifică rolul lor decisiv în redactarea studiului – un element ignorat de Primărie și acceptat de firma contractantă, Total Business Land, după luni de presiuni.

Cum a ajuns studiul în mâinile lor: presiuni, vizite la sediul firmei și sesizări în lanț

Reprezentanți ai Total Business Land confirmă neoficial tiparul: scandal la consultările publice, presiuni constante, sesizări repetate la instituții, vizită personală a lui Tîrcă la Alba, tentativa de a impune „o echipă recomandată” de StudioGovora.

Inițial, firma a refuzat colaborarea. După săptămâni întregi de presiuni, tensiuni și blocaje, a cedat și a acceptat includerea „echipei Tîrcă”.

Consecințele: un studiu istoric construit ca o armă

Documentul rezultat – semnat de Tîrcă și oamenii lui – este calificat de investitori ca fiind: nefundamentat, abuziv, plin de extinderi artificiale ale zonelor protejate, menit să blocheze proiectele celor care nu au acceptat „colaborarea” cu StudioGovora.

Mai mulți proprietari afirmă că se simt vizați direct, iar concluziile studiului sunt, în mod vădit, o formă de răzbunare în stil mafiot, menită să pedepsească refuzul lor de a lucra cu gruparea Tîrcă.

Un posibil caz penal: DNA și Parchetul General trebuie să intervină

Avem acum: un document oficial în care apar numele și semnăturile grupului Tîrcă, indicii clare de presiuni asupra firmei contractante, un posibil conflict de interese, deturnarea conținutului unui studiu istoric plătit din bani publici, prejudicii directe aduse investitorilor și dezvoltării stațiunii.

Toate aceste elemente constituie temei pentru autosesizarea organelor de anchetă.

În orice stat funcțional, o asemenea ingerință – documentată cu acte, nume, semnături și mărturii – ar determina acțiunea imediată a: DNA – pentru presiuni, trafic de influență, posibil șantaj; Parchetul General – pentru fals intelectual, abuz în serviciu prin deturnarea unei documentații publice.

P.S. – Iar tatăl arhitectului…

Surse din mediul local confirmă că tatăl arhitectului (mason?!) încearcă de luni de zile să își mobilizeze „frații” pentru a bloca investitorii, transformând masoneria într-un instrument de presiune personală.

O manevră lamentabilă și penibilă, care arată până unde poate ajunge disperarea.

Tiberiu Pîrnău