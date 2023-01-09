VIDEO - Imagini revoltătoare din Spitalul Județean Vâlcea: așa arată „o simplă branulă” pusă unui copil

marți, 30 decembrie 2025

O postare apărută recent în mediul online ridică semne serioase de întrebare cu privire la modul în care sunt tratați pacienții – inclusiv copiii – în Spitalul Județean de Urgență Vâlcea.

„Vă întreb cu respect, oare în Spitalul Județean Vâlcea știe vreun cadru medical să pună o branulă corect?”, este mesajul dur, dar disperat, al unui părinte care a făcut publice imagini cu mâna unui copil, vizibil afectată după o procedură medicală de rutină.

Imagini care nu mai au nevoie de comentarii

Fotografiile arată urme evidente de înțepături, vânătăi și inflamații la nivelul mâinii unui copil de vârstă foarte mică. Fără a formula concluzii medicale sau a stabili vinovății, este evident că aspectul prezentat ridică îngrijorări serioase privind modul de efectuare a procedurii, supravegherea post-manoperă și reacția personalului medical în fața unor posibile complicații.

O procedură banală, un rezultat alarmant

Montarea unei branule este una dintre cele mai frecvente manevre medicale din spitale. Tocmai de aceea, atunci când rezultatul este unul care produce suferință vizibilă, apar întrebări legitime:

Cine a efectuat procedura?

A fost monitorizat copilul ulterior?

Au fost respectate protocoalele medicale?

A fost informat părintele despre riscuri sau despre ceea ce s-a întâmplat?

În lipsa unor explicații clare, încrederea publicului în sistemul medical are de suferit, mai ales când este vorba despre pacienți vulnerabili, precum copiii.

Nu este un atac, ci un semnal de alarmă

Acest demers nu reprezintă un atac la adresa corpului medical în ansamblu, ci un apel la responsabilitate, transparență și empatie. Greșelile pot apărea în orice sistem, însă diferența o face modul în care sunt recunoscute, explicate și corectate.

VIDEO: https://www.facebook.com/100031632730512/videos/pcb.4316684315279029/803846036030298