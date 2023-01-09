marți, 30 decembrie 2025

Iarna i-a prins din nou nepregătiți pe drumarii din Vâlcea. Haos pe Valea Oltului, la Câineni: drum necurățat, blocaje și nervi întinși la maximum

Iarna a venit, din nou, pe nepregătite pentru drumarii din județul Vâlcea. Deși avertizările meteo au fost clare, iar contractele pentru deszăpezire sunt plătite din bani publici, realitatea din teren arată o incompetență crasă a celor responsabili cu întreținerea drumurilor naționale.

Imaginile surprinse astăzi în localitatea Câineni, pe Valea Oltului, spun totul: carosabil acoperit complet de zăpadă, fără urmă de material antiderapant, fără intervenții vizibile ale utilajelor de deszăpezire. Mașinile au circulat cu dificultate, s-au format ambuteiaje, iar traficul a fost la un pas de blocaj total într-una dintre cele mai circulate zone rutiere din România.

Nici sare, nici nisip, nici intervenție – doar nepăsare



Potrivit martorilor din zonă, nu s-a intervenit cu nimic: nici sare, nici nisip, nici alt tip de material antiderapant. Drumul nu a fost pregătit preventiv, deși ninsorile erau anunțate din timp. Rezultatul? Șoferi blocați, nervi, risc crescut de accidente și o stare generală de nesiguranță.

Este vorba despre o firmă care are contract cu Drumurile Naționale, contract plătit generos din bani publici, tocmai pentru ca astfel de situații să fie evitate. Contracte consistente, semnate pentru „întreținere pe timp de iarnă”, care, în practică, par să existe doar pe hârtie.

Cine răspunde pentru haosul de la Câineni?

Ne întrebăm firesc:

Unde au fost utilajele?

Unde a fost materialul antiderapant?

Cine verifică respectarea contractului?

Cine răspunde pentru blocajele create și pentru pericolul la care au fost expuși șoferii?

Valea Oltului nu este un drum secundar, ci un coridor strategic, tranzitat zilnic de mii de autoturisme și camioane. Lipsa intervenției într-o astfel de zonă este nu doar o dovadă de neprofesionalism, ci și un risc major pentru siguranța rutieră.

Bani publici încasați, obligații ignorate

Firma responsabilă de deszăpezire avea obligația contractuală să acționeze preventiv și operativ. Faptul că drumul a fost lăsat în voia sorții, acoperit de zăpadă, demonstrează fie nepăsare, fie lipsă totală de control din partea autorităților.

Nu vorbim despre o ninsoare istorică, ci despre o situație previzibilă, normală pentru luna decembrie. Cu toate acestea, drumarii din Vâlcea par să fie, an de an, luați prin surprindere de… iarnă.



Imaginile de la Câineni sunt o dovadă clară că cineva nu și-a făcut treaba, deși este plătit pentru asta. Cerem public:

verificarea urgentă a modului în care firma de deszăpezire și-a îndeplinit obligațiile;

sancțiuni clare, dacă se constată nerespectarea contractului;

asumarea responsabilității de către cei care gestionează Drumurile Naționale în Vâlcea.