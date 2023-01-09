Guvernul Bolojan lovește din nou: pensii înghețate, salarii strivite și cadouri fiscale pentru multinaționale!

marți, 23 decembrie 2025

Guvernul a aruncat în dezbatere publică, pe furiș și la ceas de seară, așa-numita Ordonanță „trenuleț”, un pachet fiscal masiv care schimbă din temelii salarii, pensii, impozite, accize, finanțarea autorităților locale și regulile pentru companii, cu aplicare de la 1 ianuarie 2026. Executivul se grăbește să o adopte imediat, semn că „dezbaterea publică” este, din nou, doar o formalitate.

Lovitură directă în pensionari și indemnizații

Textul ordonanței consfințește înghețarea pensiilor și indemnizațiilor în 2026, inclusiv a pensiilor de serviciu. Puterea cumpărării este sacrificată oficial, în numele „echilibrului bugetar”. În schimb, pensiile de urmaș nu sunt prinse explicit în mecanismul de înghețare, o scăpare legislativă care lasă loc de interpretări și tratamente inegale. Un haos juridic previzibil, dar convenabil.

PR politic: tăiem 10% din subvenții, dar păstrăm controlul

Guvernul anunță, cu surle, o reducere cu 10% a cheltuielilor birourilor parlamentare și a subvențiilor pentru partide și minorități. O tăiere simbolică, menită să dea bine la public, fără a afecta serios mecanismele de finanțare ale aparatului politic. Economii de imagine, nu de substanță.

Capitalul e menajat, munca e strânsă cu ușa

În timp ce populația suportă înghețări și incertitudine, capitalul primește vești bune. Impozitul minim pe cifra de afaceri scade la jumătate în 2026 și dispare complet din 2027. Impozitele suplimentare din petrol și gaze și taxa pe construcții sunt eliminate. Mesajul este clar: marile interese economice sunt protejate, chiar și în plină criză bugetară.

Pentru microîntreprinderi se introduce o cotă unică de 1%, cu reguli „ajustate”, un eufemism pentru noi complicații birocratice, care vor lovi exact în micii antreprenori fără armate de contabili.

Asociații plătesc mai mult, dar tot oamenii simt presiunea

Impozitul pe avantajele acordate asociaților crește de la 10% la 16%, aliniat dividendelor. Statul strânge șurubul unde poate recupera rapid bani, dar evită orice discuție serioasă despre evaziunea mare, structurală, sau despre contractele publice umflate.

Evaziunea, combătută selectiv și birocratic

Guvernul anunță măsuri „dure” contra evaziunii la produse accizabile: comisii ANAF, autorizații, garanții, raportări și sancțiuni. Pe hârtie, sună ferm. În practică, se creează un nou labirint birocratic, care îi va sufoca pe actorii corecți și va lăsa portițe deschise pentru rețelele bine conectate politic.

Salariul minim: firimituri temporare

Neimpozitarea a 300 lei, apoi 200 lei din salariul minim este prezentată ca un sprijin. În realitate, este o măsură temporară, cu plafoane stricte și aplicabilitate limitată. Un pansament electoral pe o rană profundă: munca rămâne slab plătită, iar inflația continuă să erodeze veniturile reale.

Digitalizare cu biciul: e-Factura și e-TVA

Termenul de transmitere în RO e-Factura se reduce la 5 zile, iar obligațiile se extind inclusiv la relația cu persoanele fizice. Statul accelerează controlul digital, dar renunță discret la notificările RO e-TVA care au creat haos. Un pas înainte, doi în lateral, fără o strategie coerentă.

Autorități locale: mai multe împrumuturi, mai multă dependență

Repartizarea impozitului pe venit se schimbă, cu un regim special pentru București. În paralel, primăriile sunt încurajate să se împrumute masiv din Trezorerie. Autonomie pe hârtie, dependență financiară în realitate.