Gala Clubului Sportiv Vâlcea 1924 – celebrarea performanței și a oamenilor din spatele succesului

Am fost alături de ei într-un moment de sărbătoare și m-am bucurat să le simt energia și plăcerea de a face sport.

Sunt mulți, sunt tineri frumoși și talentați, iar eu sunt tare mândru de ei!

Pentru mine, CS Vâlcea 1924 este un proiect de suflet, construit cu bună-credință, și îi felicit sincer pentru toate realizările din acești ani.

Sunt convins că anul viitor va fi unul spectaculos pentru Lupii Negri la baschet, dar și pentru sportivii din celelalte secții ale clubului.

Eu vă invit să îi susțineți în continuare și să vă bucurați de sport!