Fraude cu fonduri pentru refugiații ucraineni la Băile Olănești?!!! Dosarul Nicoletei Barbu ajunge în fața instanței. ISU Vâlcea, parte vătămată! Condamnarea poate să fie: ani grei de pușcărie!

joi, 11 decembrie 2025

Vineri, 12 decembrie 2025, la Judecătoria Râmnicu Vâlcea, se judecă primul termen în dosarul penal privind presupusele fraude cu fonduri destinate cazării refugiaților ucraineni în Băile Olănești. Cazul, deschis în urma perchezițiilor din 2022, o are ca inculpată pe Nicoleta Barbu, alături de firma sa, SC VOLTECS SRL.

Dosarul penal pe rol: înșelăciune (art. 244 NCP)

Înregistrat sub nr. 11205/288/2025, dosarul are ca obiect infracțiunea de înșelăciune, prevăzută de art. 244 Noul Cod Penal.

Ce înseamnă înșelăciunea?

Art. 244 NCP sancționează inducerea în eroare a unei persoane sau instituții, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau prin ascunderea adevărului, în scopul obținerii unui folos patrimonial injust. Cu alte cuvinte, este vorba despre obținerea de bani sau beneficii prin declarații, documente sau raportări false.

În dosarul de față, acuzațiile vizează decontări neconforme privind cazarea refugiaților ucraineni.

În 2022, VOLTECS a înregistrat o cifră de afaceri surprinzătoare — 778.729 lei, de 14 ori mai mare decât în anii anteriori.

ISU Vâlcea – parte vătămată în dosar

Elementul-cheie confirmat de instanță: ISU „General Magheru” Vâlcea figurează ca parte vătămată, ceea ce arată că instituția sesizează un prejudiciu real și a semnalat nereguli în procesul de validare a decontărilor.

Perchezițiile din decembrie 2022, efectuate la pensiunile „Nicoleta” și „Aly” din Băile Olănești, au vizat suspiciuni privind raportarea unui număr mai mare de refugiați decât cel găsit efectiv. Grupurile de ucraineni ar fi fost transportate pentru perioade foarte scurte, suficiente pentru înregistrarea lor formală, dar nu și pentru justificarea decontărilor ulterioare.

Același cetățean ucrainean implicat apare și într-un dosar similar din Suceava.

Poziția Nicoletei Barbu

Barbu a contestat acuzațiile, invocând presiuni din partea unor „grupuri de interese” din HoReCa, însă trimiterea în judecată arată că procurorii au considerat probele suficiente pentru sesizarea instanței.

Intrarea în instanță marchează trecerea de la suspiciuni la proceduri judiciare avansate, cu inculpați, probatoriu și instituții vătămate.

Ziarul de Vâlcea va continua să urmărească procesul și va publica toate răspunsurile instituțiilor atunci când vor fi disponibile.

Tiberiu Pîrnău

Art. 244 Cod Penal – Înșelăciunea

(1) Inducerea în eroare a unei persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau prin prezentarea ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în scopul de a obține pentru sine sau pentru altul un folos patrimonial injust, dacă s-a cauzat o pagubă, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

(2) Înșelăciunea săvârșită prin folosirea de nume sau calități mincinoase, ori de alte mijloace frauduloase,

se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani.

(3) Dacă fapta nu este de natură să producă o pagubă, nu se pedepsește.