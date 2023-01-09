FOTO - Rețea de hoți de țiței, destructurată în Vâlcea! Captură impresionantă de 2.700 de litri

O operațiune de amploare desfășurată pe 7 decembrie 2025 a dus la anihilarea unei grupări bine organizate, specializate în furturi masive de produse petroliere în zona orașului Băbeni. Acțiunea, coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea și dusă la capăt de polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate, s-a soldat cu prinderea în flagrant a trei bărbați care, în ultimele luni, ar fi drenat zeci de tone de țiței dintr-o conductă magistrală.

La momentul intervenției, anchetatorii au găsit un autoturism modificat artizanal, pregătit special pentru transportul țițeiului furat. În interior se afla un bazin improvizat, încărcat cu aproximativ 1.200 de litri de țiței.

„Din cercetări a reieșit că trei bărbați, cu vârste între 30 și 41 de ani, din județele Vâlcea și Gorj, ar fi constituit din luna august un grup infracțional organizat specializat în sustragerea de țiței în zona Băbeni. În această perioadă ar fi acționat repetat, reușind să fure circa 73 de tone de țiței”, au transmis reprezentanții poliției.

În cadrul operațiunii a fost efectuată și o percheziție într-un spațiu comercial folosit de grupare pentru depozitarea produselor petroliere. Aici au fost descoperite mai multe instrumente utilizate la comiterea infracțiunilor, dar și 20.000 de lei, suspectați că provin din activitatea ilegală. În total, oamenii legii au ridicat aproximativ 2.700 de litri de țiței și alte materiale relevante pentru anchetă.

După administrarea probelor, cei trei suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore, iar ulterior Tribunalul Vâlcea a dispus arestarea lor preventivă pentru 30 de zile. „Aceștia au fost introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Vâlcea”, precizează autoritățile.

Acțiunea a fost una complexă, desfășurată cu sprijinul structurilor din Pitești, al luptătorilor SAS Vâlcea, al jandarmilor din Vâlcea și Gorj, precum și al polițiștilor S.C.C.O. Gorj.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor, vizând infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat și furt calificat. Anchetatorii încearcă acum să stabilească întreaga dimensiune a rețelei și posibili complici sau beneficiari ai țițeiului furat.