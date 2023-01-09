FOTO. Peste 4.000 de artificii ilegale, confiscate înainte de Revelion

Jandarmii din Vâlcea au ridicat 4.065 de articole pirotehnice de la un bărbat de 52 de ani care le vindea fără autorizație la Târgul de Crăciun din Drăgășani. Produsele, aduse din depozite improvizate, prezentau risc major pentru public. Materialele au fost predate Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase pentru cercetări. Autoritățile reamintesc că doar articolele din categoria F1 pot fi deținute legal de persoane fizice; restul sunt interzise și se sancționează conform legii.

