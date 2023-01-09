luni, 29 decembrie 2025

FOTO – O nouă bază sportivă pentru elevi și tineri: Sala de Sport Boromir, inaugurată în Râmnicu Vâlcea

Luni, 29 decembrie 2025, primarul municipiului Mircia Gutău a inaugurat Sala de Sport Boromir, cea mai nouă sală de sport școlară din Râmnicu Vâlcea, realizată prin reabilitarea și modernizarea fostei săli de sport a Liceului „Oltchim”, situată pe bulevardul Nicolae Bălcescu.

Denumirea noii structuri sportive a fost aprobată de Consiliul Local prin HCL nr. 383, decizia fiind motivată de sprijinul constant acordat de Grupul Boromir inițiativelor dedicate tinerilor, educației și sportului, dar și de impactul economic pozitiv al companiei asupra comunității locale.

Cu prilejul inaugurării, edilul a anunțat că Sala de Sport Boromir va fi administrată de Sport Club Municipal, ceea ce va reduce aglomerația de la Sala Sporturilor „Traian”, unde se antrenează în prezent aproape 300 de copii la handbal și mini-fotbal.

Investiția a inclus și amenajarea unei parcări moderne, cu aproximativ 40 de locuri, în fața sălii de sport. Aceasta completează infrastructura existentă din zona filialei locale a Universității Politehnica București și va deservi atât locuitorii din vecinătate, cât și persoanele care ajung aici pentru activități educaționale, sportive sau comerciale.