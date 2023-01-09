Festivalul Colindului Vâlcean ajunge luni, 8 decembrie, la Mihăești. ”Vă așteptăm să celebrăm împreună frumusețea colindelor noastre străbune!”

𝐃𝐫𝐚𝐠𝐢 𝐦𝐢𝐡𝐚̆𝐞𝐬̗𝐭𝐞𝐧𝐢, 𝐝𝐫𝐚𝐠𝐢 𝐩𝐫𝐢𝐞𝐭𝐞𝐧𝐢 𝐚𝐢 𝐭𝐫𝐚𝐝𝐢𝐭̗𝐢𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐫𝐨𝐦𝐚̂𝐧𝐞𝐬̗𝐭𝐢,

Vă invităm cu mare bucurie să luați parte la 𝐅𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚𝐥𝐮𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐢𝐧𝐝𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐕𝐚̂𝐥𝐜𝐞𝐚𝐧, un eveniment cu adevărat special, care anul acesta ajunge pentru prima dată în 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚 𝐌𝐢𝐡𝐚̆𝐞𝐬̗𝐭𝐢, prin desfășurarea etapei locale chiar la noi acasă!

𝑳𝒐𝒄𝒂𝒕̗𝒊𝒆: 𝑺𝒂𝒍𝒂 𝒅𝒆 𝑺𝒑𝒐𝒓𝒕 𝒅𝒊𝒏 𝑪𝒐𝒎𝒖𝒏𝒂 𝑴𝒊𝒉𝒂̆𝒆𝒔̗𝒕𝒊 𝑶𝒓𝒂: 16:00 𝑫𝒂𝒕𝒂: 𝑳𝒖𝒏𝒊, 8 𝑫𝒆𝒄𝒆𝒎𝒃𝒓𝒊𝒆 2025

În prag de sărbători, când sufletele ni se încălzesc și comunitatea se adună mai strâns ca oricând, vă așteptăm să celebrăm împreună frumusețea colindelor noastre străbune. Interpreți locali, copii talentați și iubitori ai tradițiilor vor urca pe scenă pentru a ne încânta cu cântece și colinde românești, aducând magia iernii și spiritul autentic al Crăciunului mai aproape de fiecare dintre noi.

Acest eveniment este posibil cu sprijinul 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐢𝐥𝐢𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐉𝐮𝐝𝐞𝐭̗𝐞𝐚𝐧 𝐕𝐚̂𝐥𝐜𝐞𝐚, un proiect inițiat cu dăruire de domnul 𝐏𝐫𝐞𝐬̗𝐞𝐝𝐢𝐧𝐭𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭𝐢𝐧 𝐑𝐚̆𝐝𝐮𝐥𝐞𝐬𝐜𝐮, căruia îi mulțumim pentru susținerea culturii și a tradițiilor noastre locale.

Prin organizarea acestui festival, Primăria Mihăești își reafirmă angajamentul față de 𝐜𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚̆, 𝐞𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭̗𝐢𝐞 𝐬̗𝐢 𝐩𝐚̆𝐬𝐭𝐫𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢𝐭𝐚̆𝐭̗𝐢𝐢 𝐧𝐨𝐚𝐬𝐭𝐫𝐞. Vrem să ducem mai departe ce e al nostru și să construim, împreună, la Mihăești, o comunitate unită și mândră de moștenirea sa.