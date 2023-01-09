miercuri, 3 decembrie 2025

EXCLUSIV. Sistemul social din Vâlcea se prăbușește: Ministerul Muncii (PSD) recunoaște în scris colapsul DGASPC. Statul știe, dar nu intervine

Într-un document oficial trimis deputatului AUR de Vâlcea, Antonio-Gabi Popescu (raspuns ministru la interpelare parlamentara), Ministerul Muncii face una dintre cele mai explicite recunoașteri ale eșecului propriului sistem de protecție socială. Criza de la DGASPC Vâlcea nu mai poate fi ascunsă sub preș: statul admite, negru pe alb, că instituția se confruntă cu un deficit uriaș, că standardele de cost sunt depășite de realitate și că serviciile sociale riscă paralizarea. Este, probabil, cea mai gravă confirmare oficială de până acum.

Ministerul explică, cu un limbaj tehnic, ceea ce în teren se știe de ani de zile: legislația obligă administrațiile locale să asigure totul – de la finanțarea centrelor rezidențiale și plata personalului, până la drepturile copiilor cu dizabilități și protecția adulților în situații critice. Numai că sumele alocate prin standardele de cost sunt atât de mici și atât de depășite încât nu mai acoperă nici măcar jumătate din cheltuieli.

În Vâlcea, situația este devastatoare!

Pentru copii este nevoie de 1,4 milioane de lei. Pentru persoanele adulte cu dizabilități, de peste 52 de milioane de lei. Centrele sociale funcționează pe muchie de cuțit, iar DGASPC nu mai poate susține cheltuielile de bază, de la hrană și medicație, până la salarii și intervenții urgente. Ministerul recunoaște această realitate fără menajamente, admițând că administrațiile locale au fost împinse în imposibilitatea de a respecta legea.

Mai grav este că statul pare să joace un dublu rol: pe de o parte impune obligații masive, iar pe de altă parte refuză să actualizeze instrumentele bugetare care ar face posibile aceste obligații. De ani de zile, standardele de cost sunt aceleași, deși inflația, creșterea prețurilor și nevoile beneficiarilor au explodat. Ministerul recunoaște, în sfârșit, că aceste standarde „trebuie actualizate”, însă promisiunea pare a fi doar o încercare de calmare a tensiunilor din teritoriu, nu o soluție reală.

În document se vorbește și despre alocarea unor sume din Fondul de rezervă printr-o hotărâre de guvern recentă, dar formularea este ambiguă. Nimic nu indică faptul că fondurile ar acoperi integral deficitul. Totul pare, mai degrabă, o soluție temporară. Adevărata problemă rămâne nerezolvată.

DGASPC nu mai are bani

Acest răspuns oficial arată limpede că statul știe, în detaliu, proporțiile dezastrului. Știe că DGASPC Vâlcea nu mai are bani. Știe că zeci de centre riscă să nu-și mai poată continua activitatea. Știe că mii de persoane vulnerabile depind de decizii politice care nu vin. Știe că sistemul nu mai poate fi susținut în forma actuală. Și totuși, nimic din răspuns nu arată un plan concret, imediat și complet de salvare. Doar explicații, încadrări legale și promisiuni viitoare.

Concluzia acestor documente este una singură: sistemul social din Vâlcea este în colaps, iar statul recunoaște oficial acest lucru, dar se mulțumește să constatate, nu să rezolve. În timp ce hârtiile circulă între instituții, în centrele de protecție socială continuă lupta pentru supraviețuire, iar oamenii vulnerabili ai acestui județ rămân victimele unui sistem pe care nimeni nu pare dispus să-l repare cu adevărat.

Tiberiu Pîrnău