EXCLUSIV | Presiuni în stil mafiot în penitenciar: mascații au intrat peste Horațiu Potra. Ce i s-a cerut să declare despre Călin Georgescu. Avocatul anunță plângere penală

joi, 25 decembrie 2025

Presiuni în stil mafiot în penitenciar: mascații au intrat peste Horațiu Potra. Ce i s-a cerut să declare despre Călin Georgescu. Avocatul anunță plângere penală

Scandal de proporții în sistemul penitenciar. Avocatul lui Horațiu Potra lansează acuzații explozive și vorbește despre un episod de intimidare fără precedent, petrecut chiar în spatele gratiilor. În timp ce se află în arest preventiv, Potra ar fi fost vizitat „în forță” de mai multe persoane, care ar fi încercat să-l constrângă să facă declarații false și compromițătoare la adresa lui Călin Georgescu.

Potrivit apărătorului, intervenția a avut toate ingredientele unei operațiuni de presiune: interogatorii neoficiale, amenințări voalate și un mesaj clar transmis de pe poziții de forță – „nu vezi unde ești?”. Răspunsul lui Horațiu Potra ar fi fost categoric: refuz total.

Avocatul susține că acest episod depășește orice limită legală și anunță declanșarea unor demersuri penale împotriva administrației penitenciare. „Clientul meu a fost supus unor presiuni inacceptabile pentru a face declarații mincinoase. A refuzat ferm. Vom depune plângere penală”, a declarat apărătorul la România TV.

Acuzațiile vin pe fondul deciziei recente a Înaltei Curți de Casație și Justiție, care a hotărât menținerea în arest preventiv a lui Horațiu Potra, a fiului și a nepotului său pentru încă 30 de zile. Cei trei vor rămâne după gratii de Crăciun și Anul Nou, putând solicita o măsură mai blândă abia la finalul lunii ianuarie.

Judecătorii au respins cererile de arest la domiciliu sau cercetare în libertate, apreciind că inculpații ar reprezenta un pericol pentru ordinea publică. Decizia a fost luată rapid, după o ședință de aproximativ 30 de minute.

Potrivit procurorilor, Potra și membrii familiei sale ar fi fost implicați într-un presupus plan de destabilizare a Capitalei, în contextul anulării alegerilor prezidențiale, cu scopul de a genera haos și tensiuni politice majore. Anchetatorii susțin că cei trei se îndreptau spre București cu un plan deja conturat.

După o reținere inițială, Potra ar fi părăsit țara, fiind ulterior extrădat din Dubai, alături de fiul și nepotul său. Din 21 noiembrie, toți trei se află în arest preventiv în România.

Gravitatea acuzațiilor lansate de avocat ridică semne serioase de întrebare: asistăm la o anchetă penală sau la o tentativă de forțare a declarațiilor sub presiune? Răspunsul ar putea veni odată cu plângerea penală anunțată.