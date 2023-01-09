EXCLUSIV – INVESTIGAȚIE Parohia Băile Govora ar fi trebuit să plătească impozit pe proprietatea Hotel Stefanescu de ani de zile! Documentele arată că nu s-a plătit nimic. Preotul Matei a încălcat legea?!

vineri, 5 decembrie 2025

Parohia Băile Govora ar fi trebuit să plătească impozit pe proprietatea Hotel Stefanescu de ani de zile! Documentele arată că nu s-a plătit nimic. Preotul Matei a încălcat legea?!

La baza acestei investigații se află un set de documente oficiale – referate, hotărâri și extrase de carte funciară – care arată o situație ignorată ani la rând în Băile Govora. Concluzia este șocantă prin simplitatea ei: proprietăți întinse, construcții solide, destinație economică declarată – dar impozit zero.

Mai grav, această stare de fapt nu apare în urma unei neglijențe administrative întâmplătoare, ci în urma unor declarații considerate necorespunzătoare de însuși aparatul administrativ al Primăriei Băile Govora.

Actele oficiale indică negru pe alb: clădirile au destinație economică, deci este obligatoriu impozitul

În referatul nr. 4028/17.03.2016 emis de Primăria orașului Băile Govora se precizează clar:

„Imobilul a avut și are viză de hotel, nu de așezământ social – azil de bătrâni.”

„Imobilul fost Hotel Ștefănescu este cu destinație economică și trebuie declarat și impozitat conform Codului Fiscal.”

„Neplata taxelor locale reprezintă faptă sancționabilă.”

Formulările sunt explicite. Nu există interpretare dublă. Iar consecința juridică, susținută în document, este fără echivoc: dacă imobilul are destinație economică – hotel, cazare, pensiune – impozitul pe clădiri se datorează.

Iar datele cadastrale confirmă existența clădirii:

Extras CF nr. 35067 Băile Govora

Suprafață total teren: 3.750 mp

Construcții: 788 mp + 37,86 mp anexe

Proprietar: Parohia Băile Govora

Pe scurt: există clădire, există teren intravilan, există activitate declarată ca fiind economică în diferite momente. În mod normal, asta înseamnă impozit. Ani la rând.

Documentele primăriei vorbesc chiar despre posibile consecințe penale

În același referat apar fraze care ridică semne serioase de întrebare:

„Declararea necorespunzătoare a destinației imobilului în scopul producerii de consecințe juridice – neplata taxelor locale – reprezintă infracțiune conform Codului Penal, art. 326 – Fals în declarații.”

„Toate sumele de bani reprezentând taxe de eliberare a certificatelor de urbanism și autorizații trebuie recuperate de la Parohia Băile Govora.”

Formularea „trebuie recuperate” este cea mai importantă. Ea arată clar o obligație fiscală neîndeplinită.

Întrebarea logică este simplă:

S-a recuperat ceva? S-a plătit vreodată vreun impozit?

Până în acest moment, nu există niciun document anexat în acte care să certifice plata.

Hotărâre locală: penalități de până la 500% pentru folosire fără declarare

Hotărârea Consiliului Local Băile Govora nr. 21/31.03.2016 prevede clar:

„Clădirile și terenurile nedeclarate ori folosite economic se impozitează cu până la 500%.”

Dacă această clădire – fost hotel – a funcționat, fie și ocazional, ca pensiune, cazare, activitate turistică, impozitul datorat poate fi uriaș, poate ajunge la zeci, chiar sute de mii de lei.

Și totuși… nu apare nicăieri menționată o astfel de impunere fiscală.

Parohia – proprietar. Primăria – conștientă. Impozit – absent.

După analiza documentelor avem trei certitudini:

Element verificat Confirmare în acte Status Există teren și construcții ✔ CF 35067 Destinație economică declarată/rezultată ✔ Referatul primăriei Obligație de impozitare conform Codului Fiscal ✔ Art. 456, 464, 493 Impozit achitat? ❓ nu există dovadă

Faptul că administrația locală a emis un referat oficial arată că problema este cunoscută din 2016.

Au trecut 9 ani fără rezultate vizibile.

CONCLUZIILE INVESTIGAȚIEI

Există clădiri și teren în proprietatea Parohiei Băile Govora;

Actele arată că imobilele aveau caracter economic – hotel, cazare, anexă;

Conform legii, se datorează impozit pe proprietate și taxe aferente activităților economice;

Documentele indică neplata acestora și necesitatea recuperării lor;

Penalitățile prevăzute pot ajunge la 500%.

Cât ar fi în total? Câte zeci sau sute de mii de lei ar trebui plătite? De ce nu s-au recuperat? Cine a închis ochii?

Aceste întrebări nu pot rămâne fără răspuns. Pentru transparență și aplicarea legii este necesară o poziție oficială din partea:

Primăriei Băile Govora

Parohiei Băile Govora

Administrației fiscale locale

Vom continua să investigăm, iar în următorul episod vom calcula suma posibil datorată statului, pe baza cotelor de impozitare și penalizare din legislația în vigoare.

Urmează partea a II-a – Valoarea totală a impozitului neplătit și consecintele penale.

Tiberiu Pîrnău