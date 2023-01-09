EXCLUSIV - În atenția DNA: Manuela Pătrășcoiu, directoarea CNI, ar putea ajunge pe mâna procurorilor - stadionul Dinamo primește sute de milioane, Spitalul Vechi din Vâlcea este blocat, deși lucrările sunt peste 80% realizate (I)

În atenția DNA: Manuela Pătrășcoiu, directoarea CNI, ar putea ajunge pe mâna procurorilor - stadionul Dinamo primește sute de milioane, Spitalul Vechi din Vâlcea este blocat!

Dezvăluire – În timp ce Compania Națională de Investiții anunță că, la 19 ianuarie 2026, va da ordinul de începere pentru reconstruirea Stadionul Dinamo – o lucrare de sute de milioane de lei (478.291.063 lei) – aceeași instituție declară că nu are bani să finalizeze un spital aproape gata în Râmnicu Vâlcea. Diferența? Un oraș rămâne fără infrastructură medicală, iar un stadion pornește în trombă.

Cifrele care demască haosul

Documentele și declarațiile administrației județene indică un blocaj absurd: 4 milioane € – lucrări deja facturate, dar neplătite de CNI; 6 milioane € – necesar suplimentar pentru finalizare completă, inclusiv dotări medicale; fără dotări, recepția nu se poate face, iar spitalul rămâne nefuncțional, deși lucrările sunt peste 80% realizate.

Cu alte cuvinte, județul este împins să acopere din buget propriu ceea ce statul refuză să mai onoreze, într-un proiect aflat la un pas de inaugurare.

Dublu standard: bani pentru arene, pauză la spitale

Contrastul este izbitor. CNI găsește resurse pentru o arenă emblematică din Capitală, dar invocă “rațiuni bugetare” când vine vorba de sănătatea publică din teritoriu. Această prioritizare discreționară ridică semne serioase de întrebare privind competența planificării și echitatea alocărilor. Cazul va ajunge sigur în atenția procurorilor DNA, aceste alocări financiare dubioase fiind influențate de anumiți oameni de afaceri (interesați în construcția stadionului!) cu lipici în zona CNI! Vom reveni cu informații incendiare pe temă!

Reacția Vâlcii: „Bătaie de joc”

Președintele Consiliului Județean, Constantin Rădulescu, acuză public blocajul:

„Avem lucrările aproape gata, iar acum ni se cere să oprim șantierul. Este revoltător! Este o bătaie de joc!”

Mesajul este clar: oprești un proiect medical la final = risipă. Costurile cresc, constructorii rămân neplătiți, echipamentele nu se instalează, iar pacienții nu beneficiază de servicii medicale!

Guvernarea tăierilor la sănătate

Decizia vine sub actuala conducere a Guvernul României, condus de Ilie Bolojan. Retorica „disciplinei bugetare” se lovește frontal de realitatea din spitale: proiecte mature sunt înghețate, în timp ce investiții noi, costisitoare, primesc undă verde.

Surse din administrația locală vorbesc despre decizii politizate, în care criteriul urgenței publice este înlocuit de calcule de imagine. Rezultatul: un spital aproape gata devine monument al neputinței.

Responsabilitatea de la vârf: cine conduce CNI și ce trecut controversat are

În centrul acestui eșec administrativ se află Manuela Pătrășcoiu, directorul general al Companiei Naționale de Investiții, persoana care coordonează direct prioritizarea proiectelor, fluxurile de plată și relația cu beneficiarii din teritoriu. Numele său nu este însă străin de controverse. De-a lungul anilor, Manuela Pătrășcoiu a fost asociată cu mai multe scandaluri publice legate de întârzieri cronice, blocaje financiare și management defectuos în cadrul CNI, instituție care a devenit simbolul proiectelor începute și abandonate. Presa centrală a semnalat în repetate rânduri lipsa de transparență în alocarea fondurilor, diferențe de tratament între investiții similare și decizii administrative greu de justificat, unele ajunse chiar în atenția Curții de Conturi. În loc ca aceste semnale de alarmă să ducă la reformă și profesionalizare, CNI continuă să funcționeze după același tipar: stadioane și proiecte cu miză mediatică primesc finanțare accelerată, în timp ce spitale, școli și obiective vitale pentru comunități întregi sunt lăsate fără bani, exact ca în cazul Spitalului Vechi din Râmnicu Vâlcea. Această realitate ridică o întrebare legitimă și incomodă: este vorba despre incapacitate managerială sau despre o rețea de decizii politice protejate la vârf?

Nu vorbim despre o eroare punctuală, ci despre incompetență sistemică: planificare defectuoasă, priorități inversate și dispreț față de sănătate. Când statul pornește stadioane de sute de milioane și abandonează spitale la 80%, factura nu e doar financiară – este umană.

Ziarul de Vâlcea investighează relațiile firmelor BOG’Art, ACI Cluj SA, Digo & Țigănaș Birou de Proiectare, UTI Construction and Facility Management SRL și altele cu conducerea CNI!

Va urma!

Tiberiu Pîrnău