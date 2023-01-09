EXCLUSIV: Cum se salvează „specialii” în Vâlcea. În timp ce Guvernul taie cumulul pensie–salariu, Ion „Geani” Deaconu sare direct în fotoliul de director al Serviciului Județean de Pază

Reforma se strigă la București, dar se negociază în liniște la Vâlcea. În timp ce 233 de pensionari speciali din județ se pregătesc – cel puțin teoretic – să părăsească funcțiile plătite din bani publici, la Serviciul Județean de Pază se produce o mișcare care spune totul despre cum se resetează sistemul: nu prin plecări, ci prin transferuri controlate.

Un pensionar de lux, o funcție călduță și o numire în plin scandal național

Ion (Geani) Deaconu nu este un nume nou. Fost polițist, pensionat cu peste 13.000 lei pe lună, reciclat politic ca și consilier la CJ Vâlcea și apoi la Agenția Națională de Sport condusă de pesedistul Bogdan Matei, Deaconu aterizează – fără concurs public transparent – în fotoliul de director general al Serviciului Județean de Pază.

Nu e o funcție simbolică. Documentele CJ Vâlcea din octombrie 2025 arată că instituția trece printr-un proces de reorganizare completă, cu redefinirea atribuțiilor și contractelor de pază pentru zeci de instituții subordonate: Consiliul Județean, Centrul Militar, Biblioteca „Antim Ivireanul”, Direcția de Evidență a Persoanelor, Muzeul „Bălcescu”, Teatrul „Anton Pann”.

Așadar: funcție strategică + moment de reorganizare = locul perfect pentru cine trebuie, când trebuie.

Proba din acte: Deaconu nu doar este numit. Semnează și decizii.

Nu discutăm despre „intenții”, ci despre documente. În adresa nr.1277/22.10.2025, Ion Deaconu semnează, ca director general, încetarea contractelor de pază pentru stațiile de sortare Brezoi și Râureni. Pe hârtie, reforma. În practică, continuitate.

Din tată-n fiu, din partid în partid, din birou în birou

Deaconu îl înlocuiește pe Cristian Spiridon – fiul fostului deputat PSD Nicu Spiridon. O „rocadă” scurtă, de atmosferă: Spiridon este mutat la groapa de gunoi de la Roești, iar în locul lui apare Deaconu.

Exact când CJ Vâlcea adoptă hotărârile de funcționare ale Serviciului de Pază. Exact când sunt redefinite contractele. Exact când sistemul pretinde că elimină cumulul pensiei cu salariul.

Când un pensionar de lux cu 13.000 lei este promovat exact în timp ce Guvernul declară război cumulului pensiei speciale, mesajul nu e despre schimbare.

Mesajul este altul:

în România, privilegiile nu dispar. Se mută în alt birou.

Tiberiu Pîrnău