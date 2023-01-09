EXCLUSIV - Cum a ajuns pesedistul Florica Giuliano Petrișor, personaj controversat din Vâlcea, administrator la compania de hoteluri a Casei Naționale de Pensii

sâmbătă, 20 decembrie 2025

ATOP Vâlcea, Consiliul Județean și TBRCM: cum acumulează habarnistul politic Florica Giuliano Petrișor - funcții în instituțiile statului

SOCIETATEA DE TRATAMENT BALNEAR ȘI RECUPERARE A CAPACITĂȚII DE MUNCĂ „T.B.R.C.M.” S.A., compania Casei Naționale de Pensii care administrează o rețea importantă de hoteluri și baze de tratament din România, este prezentată în bilanțuri ca o firmă solidă: cifră de afaceri de peste 168 milioane lei în 2024, profit net de aproape 16 milioane lei, peste 830 de angajați și un risc comercial catalogat drept „foarte scăzut”. Dincolo de cifre însă, în spatele acestei societăți de stat se conturează o poveste de culise, cu rădăcini adânci în județul Vâlcea.

În prim-plan apare un nume cunoscut în cercurile politice și administrative locale: Florica Giuliano Petrișor (PSD), personaj controversat, prezent de ani buni în peisajul public vâlcean. Acesta apare, în acte, ca administrator al TBRCM S.A., numit pe mandat limitat până în 18 iulie 2029. În paralel, el este funcționar – consilier la Consiliul Județean Vâlcea, membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică (ATOP) Vâlcea și asociat/administrator în firmă privată – Rustic Shop SRL din Râmnicu Vâlcea.

Administrator la compania Casei de Pensii, consilier la CJ și membru ATOP

Datele oficiale arată clar: TBRCM este deținută 100% de Casa Națională de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale, are sediul pe strada Latină nr. 8, în București, iar statul român este singurul acționar. În structura de conducere figurează mai mulți directori, administratori, împuterniciți de sucursale și auditori. Printre aceștia, la pozițiile de administratori, apare și FLORICA GIULIANO-PETRIȘOR, numit administrator în 18.07.2025, cu mandat până în 18.07.2029.

În același timp, Florica Giuliano Petrișor nu este un simplu „tehnocrat” aterizat într-o funcție la București. El este consilier în cadrul Consiliului Județean Vâlcea, instituție în care lucrează și soția sa, Laura Florica, tot ca funcționar. Mai mult, numele său apare și în componența ATOP Vâlcea, structura consultativă în care sunt reprezentate autoritățile județene, Poliția și societatea civilă, dar care, în practică, a devenit adesea o parcare bine plătită pentru oamenii de partid.

Surse din mediul administrativ și politic local îl descriu pe Florica Giuliano Petrișor drept un politruc dubios, prezent de ani de zile „în vizorul autorităților” și al opiniei publice, nu pentru vreo competență deosebită, ci pentru modul în care a fost poziționat de la lipitul de afișe în campanii, până la poziții bine remunerate în instituții ale statului.

Produs al clientelismului politic!

TBRCM SA operează hoteluri și baze de tratament în mai multe stațiuni balneare din țară – de la Băile Olănești și Călimănești, până la Amara, Băile Felix, Covasna, Geoagiu Băi sau Pucioasa. Vorbim despre un portofoliu strategic, finanțat din bani publici și destinat, în primul rând, pensionarilor și persoanelor aflate în programe de recuperare.

În mod firesc, în fruntea unei astfel de structuri, publicul ar aștepta specialiști în management hotelier, economie, turism, sănătate balneară, oameni cu experiență în administrarea unor structuri complexe. În schimb, unul dintre administratorii companiei este un consilier de la Consiliul Județean Vâlcea, reciclat în funcții de stat și asociat în firmă de comerț – Rustic Shop SRL.

În ATOP Vâlcea, Florica Giuliano Petrișor a ajuns, după cum susțin mai multe surse politice, nu în urma unei selecții bazate pe expertiză în domeniul ordinii publice, ci pe criterii strict politice – „lipit de afișe” și „om de încredere al partidului”. Practic, aceeași logică pare să funcționeze și în cazul numirii sale la TBRCM: un loc călduț într-o companie de stat profitabilă, ca recompensă pentru loialitate politică.

Un valcean la vârful TBRCM: Lucian Rădulescu

Ironia situației este completată de un alt detaliu: directorul general al TBRCM este tot un vâlcean – Lucian Rădulescu. Astfel, una dintre cele mai importante societăți aflate în subordinea Casei Naționale de Pensii este condusă, la vârf, de un tandem cu rădăcini în județul Vâlcea: director general vâlcean, administrator vâlcean.

La suprafață, totul pare impecabil: compania câștigă, nu are datorii la ANAF, are sute de procese în instanță – multe de muncă și contencios administrativ –, dar nu figurează în Buletinul Procedurilor de Insolvență.

Întrebarea legitimă este alta: cine profită de pe urma acestei stabilități financiare și cum sunt distribuite pozițiile cheie din conducere?

„În vizorul autorităților”, dar tot mai bine fixat în funcții publice

Florica Giuliano Petrișor este descris în mediul local drept un personaj „prezent de ani de zile în vizorul autorităților”, asociat cu diverse scandaluri și controverse, dar niciodată scos complet din joc. De regulă, astfel de oameni nu dispar, ci sunt repoziționați: când nu mai sunt consilieri la o instituție, ajung în consilii de administrație, când nu mai sunt utili într-o parte, sunt mutați în alta.

Cazul TBRCM ilustrează exact această practică:

Consilier la Consiliul Județean Vâlcea , cu influență în aparatul administrativ local;

Funcționar cu soția angajată în aceeași instituție , ceea ce ridică semne de întrebare privind eventuale conflicte de interese;

Membru ATOP Vâlcea , fără competențe reale în domeniul ordinii publice, dar cu indemnizații și legitimitate „de fațadă”;

Administrator la o societate națională a Casei de Pensii, care gestionează active de zeci de milioane de euro.

În acest lanț de funcții publice și semi-publice, lipsește exact ceea ce ar trebui să fie central: transparența și meritocrația. Cine l-a propus? Pe ce criterii a fost selectat? Ce experiență concretă îl recomandă pentru administrarea unei rețele de hoteluri balneare la nivel național?

TBRCM – companie de stat cu profit, dar cu „sateliți” politici

Structura TBRCM mai relevă un aspect interesant: o parte din persoanele din conducere sunt, la rândul lor, asociați sau administratori în firme private, unele din domenii conexe – turism, comerț, servicii. De exemplu, același Florica Giuliano Petrișor apare asociat și administrator la Rustic Shop SRL din Râmnicu Vâlcea, în timp ce alți directori sau împuterniciți TBRCM conduc sau dețin firme din domeniul HORECA, transport, construcții sau servicii.

Nu este neapărat ilegal ca un administrator al unei companii de stat să fie și asociat în firme private. Devine însă o problemă publică atunci când: domeniile se suprapun sau sunt conexe; există riscul de conflict de interese; accesul la informații privilegiate din compania de stat poate fi folosit, direct sau indirect, pentru avantajarea unor firme private.

În lipsa unui control real și a unor mecanisme transparente, companii precum TBRCM pot deveni adevărate „plase” de captură pentru clientela politică, în care funcțiile bine plătite sunt acordate pe criterii de loialitate, nu de competență.

Întrebările care rămân

Cazul Florica Giuliano Petrișor – consilier la CJ Vâlcea, membru ATOP și administrator al TBRCM, cu soția angajată în aceeași instituție – ridică o serie de întrebări la care, deocamdată, nu există răspunsuri oficiale:

Care au fost criteriile concrete pe baza cărora a fost numit administrator al TBRCM?

A existat un concurs real , o procedură transparentă, sau vorbim de o numire strict politică?

Cum gestionează Casa Națională de Pensii și TBRCM eventualele conflicte de interese ale celor din conducere care au și afaceri private în domenii conexe?

Ce verificări au fost făcute, având în vedere că numele lui Florica Giuliano Petrișor este asociat în spațiul public cu controverse și „atenția” autorităților de ani de zile?

Până când aceste întrebări vor primi răspunsuri clare, rămâne o concluzie incomodă:

statul român, prin Casa Națională de Pensii, gestionează zeci de milioane de euro și mii de locuri de muncă prin oameni plantați politic, dintr-o rețea de influență care pleacă, în acest caz, din județul Vâlcea și ajunge în vârful unei companii naționale profitabile.

TBRCM - Cifră de afaceri (2024): 168.141.407 lei